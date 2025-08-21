Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt

Franciaországban augusztusban mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari mutatók többéves csúcsot értek el, ami a gazdasági aktivitás lassulásának mérséklődését jelzi. A kompozit bmi is emelkedett, felülmúlva az elemzői várakozásokat, és a foglalkoztatás is növekedett, ami közel másfél éve nem fordult elő. Németországban a feldolgozóipar bővülése rekordközeli szintre gyorsult, ami tovább erősítette a nyári növekedési trendet, még ha a szolgáltatások gyengébben teljesítettek is.

A HCOB Franciaország flash beszerzésimenedzser-indexe (bmi) a meghatározó szolgáltatási szektorban 49,7 pontot ért el augusztusban,

ami 2023 augusztusa óta a legmagasabb érték, és közel áll az 50 pontos határértékhez, amely elválasztja a növekedést a zsugorodástól.

A Reuters által készített előrejelzés 48,5 pontra becsülte az augusztusi flash szolgáltatási bmi-t, míg a júliusi végleges adat szintén 48,5 volt.

A feldolgozóipari komponens ebben a hónapban 49,9 pontra emelkedett – ami 31 havi csúcsot jelent – a júliusi 48,2-ről, és jelentősen meghaladta a Reuters által előrejelzett 48,0 pontos értéket.

Az augusztusi flash kompozit PMI – amely magában foglalja mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari szektort – 49,8 pontra emelkedett a júliusi 48,6-ról, ismét felülmúlva a 48,5 pontos előrejelzést.

Tavaly november óta először növekedett a foglalkoztatási szint, a munkahelyteremtés üteme 16 havi csúcsra emelkedett. A felvételek növekedése a pesszimista 12 hónapos kilátások ellenére következett be.

„Franciaország kompozit PMI-je augusztusban továbbra is a növekedési küszöb alatt maradt, megerősítve a gazdasági gyengeség tartós tendenciáját, amely az eddigi évet jellemezte. Bár az index enyhe javulást mutatott az előző hónaphoz képest, egyértelmű fordulópont még nem látható” – nyilatkozta Jonas Feldhusen, a Hamburg Commercial Bank junior közgazdásza.

„Pozitívabb, hogy mind a feldolgozóipar, mind a szolgáltatási szektor kevésbé jelentős zsugorodást mutatott, ami óvatos optimizmussal a stabilizáció korai jeleként értelmezhető” – tette hozzá.

A francia gazdaság 0,3%-kal növekedett a második negyedévben, felülmúlva az előrejelzéseket, amit a háztartások fogyasztásának fellendülése segített a július végén közzétett hivatalos adatok szerint. Franciaország GDP-növekedése az első negyedévben 0,1% volt.

Németország is jobban teljesít

A német gazdaság augusztusban is növekedést mutatott, a HCOB előzetes bmi adatai szerint a kompozit mutató 50,9 pontra emelkedett a júliusi 50,6 pontról. Ez öthavi csúcsnak számít, ugyanakkor a bővülés továbbra is mérsékelt, és elmarad a hosszú távú átlagtól.

A növekedést egyértelműen a feldolgozóipar húzta, amely 41 hónapja nem látott ütemben bővült.

A feldolgozóipari kibocsátási index 52,6 pontra ugrott, szemben a júliusi 50,6-tal, miközben a feldolgozóipari bmi 49,9-re erősödött (július: 49,1), ami 38 havi csúcsot jelent. A növekedést az új rendelések húzták, amelyek 2022 márciusa óta nem nőttek ilyen ütemben, bár az exportmegrendelések enyhe visszaesést mutattak.

A szolgáltató szektor teljesítménye eközben gyengélkedett: a szolgáltatási aktivitási index 50,1 pontra süllyedt a júliusi 50,6-ról, vagyis gyakorlatilag stagnálást jelez. A foglalkoztatás tovább csökkent, különösen az iparban, ahol gyorsultak a leépítések, míg a szolgáltatásoknál minimális bővülés látszott. Az új üzleti volumen összességében nőtt, de kizárólag a feldolgozóiparnak köszönhetően.

Az árnyomások is változtak: a termelők inputköltségei a feldolgozóiparban csökkentek, részben az olajárak mérséklődése és az erős euró hatására, míg a szolgáltatásoknál a költségek emelkedtek, feltehetően a bérek miatt. A Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza, Cyrus de la Rubia szerint

a német gazdaság nyáron kitartó növekedést mutat, amit főként az ipar hajt, ám a vállalatok továbbra is óvatosak, és a kilátások a szolgáltatások gyengélkedése miatt kissé romlottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio