  • Megjelenítés
Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt
Gazdaság

Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt

Portfolio
Franciaországban augusztusban mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari mutatók többéves csúcsot értek el, ami a gazdasági aktivitás lassulásának mérséklődését jelzi. A kompozit bmi is emelkedett, felülmúlva az elemzői várakozásokat, és a foglalkoztatás is növekedett, ami közel másfél éve nem fordult elő. Németországban a feldolgozóipar bővülése rekordközeli szintre gyorsult, ami tovább erősítette a nyári növekedési trendet, még ha a szolgáltatások gyengébben teljesítettek is.

A HCOB Franciaország flash beszerzésimenedzser-indexe (bmi) a meghatározó szolgáltatási szektorban 49,7 pontot ért el augusztusban,

ami 2023 augusztusa óta a legmagasabb érték, és közel áll az 50 pontos határértékhez, amely elválasztja a növekedést a zsugorodástól.

A Reuters által készített előrejelzés 48,5 pontra becsülte az augusztusi flash szolgáltatási bmi-t, míg a júliusi végleges adat szintén 48,5 volt.

A feldolgozóipari komponens ebben a hónapban 49,9 pontra emelkedett – ami 31 havi csúcsot jelent – a júliusi 48,2-ről, és jelentősen meghaladta a Reuters által előrejelzett 48,0 pontos értéket.

Az augusztusi flash kompozit PMI – amely magában foglalja mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari szektort – 49,8 pontra emelkedett a júliusi 48,6-ról, ismét felülmúlva a 48,5 pontos előrejelzést.

Tavaly november óta először növekedett a foglalkoztatási szint, a munkahelyteremtés üteme 16 havi csúcsra emelkedett. A felvételek növekedése a pesszimista 12 hónapos kilátások ellenére következett be.

„Franciaország kompozit PMI-je augusztusban továbbra is a növekedési küszöb alatt maradt, megerősítve a gazdasági gyengeség tartós tendenciáját, amely az eddigi évet jellemezte. Bár az index enyhe javulást mutatott az előző hónaphoz képest, egyértelmű fordulópont még nem látható” – nyilatkozta Jonas Feldhusen, a Hamburg Commercial Bank junior közgazdásza.

„Pozitívabb, hogy mind a feldolgozóipar, mind a szolgáltatási szektor kevésbé jelentős zsugorodást mutatott, ami óvatos optimizmussal a stabilizáció korai jeleként értelmezhető” – tette hozzá.

A francia gazdaság 0,3%-kal növekedett a második negyedévben, felülmúlva az előrejelzéseket, amit a háztartások fogyasztásának fellendülése segített a július végén közzétett hivatalos adatok szerint. Franciaország GDP-növekedése az első negyedévben 0,1% volt.

Németország is jobban teljesít

A német gazdaság augusztusban is növekedést mutatott, a HCOB előzetes bmi adatai szerint a kompozit mutató 50,9 pontra emelkedett a júliusi 50,6 pontról. Ez öthavi csúcsnak számít, ugyanakkor a bővülés továbbra is mérsékelt, és elmarad a hosszú távú átlagtól.

A növekedést egyértelműen a feldolgozóipar húzta, amely 41 hónapja nem látott ütemben bővült.

A feldolgozóipari kibocsátási index 52,6 pontra ugrott, szemben a júliusi 50,6-tal, miközben a feldolgozóipari bmi 49,9-re erősödött (július: 49,1), ami 38 havi csúcsot jelent. A növekedést az új rendelések húzták, amelyek 2022 márciusa óta nem nőttek ilyen ütemben, bár az exportmegrendelések enyhe visszaesést mutattak.

A szolgáltató szektor teljesítménye eközben gyengélkedett: a szolgáltatási aktivitási index 50,1 pontra süllyedt a júliusi 50,6-ról, vagyis gyakorlatilag stagnálást jelez. A foglalkoztatás tovább csökkent, különösen az iparban, ahol gyorsultak a leépítések, míg a szolgáltatásoknál minimális bővülés látszott. Az új üzleti volumen összességében nőtt, de kizárólag a feldolgozóiparnak köszönhetően.

Az árnyomások is változtak: a termelők inputköltségei a feldolgozóiparban csökkentek, részben az olajárak mérséklődése és az erős euró hatására, míg a szolgáltatásoknál a költségek emelkedtek, feltehetően a bérek miatt. A Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza, Cyrus de la Rubia szerint

a német gazdaság nyáron kitartó növekedést mutat, amit főként az ipar hajt, ám a vállalatok továbbra is óvatosak, és a kilátások a szolgáltatások gyengélkedése miatt kissé romlottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
egészségügy-horvátország-nyaralás-kórház-baleset-turizmus-betegség-idegenforgalom-gyógyítás-állat
Gazdaság
Szokatlanul sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility