Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak

A tervezet szerint azok az állami alkalmazottak, akiknek a nyugdíjazásukról már határozatot adtak ki, 70 éves korukig még dolgozhatnak a munkáltatói szerv jóváhagyásával.

Az érintetteknek kérvényezniük kell, hogy továbbra is munkában maradhassanak, azzal a feltétellel, hogy arra az időszakra felfüggesztik számukra a nyugdíjuk folyósítását.

A szabályozás a közpénzből fizetett alkalmazottakra vonatkozna, így a minisztériumok, állami vállalatok, helyi hatóságok stb. dolgozóira.

Az érintetteknek a kérvényezett tevékenységük megszűnésének végével újra nyugdíjat folyósítanának. „Ha valaki nem él a jogával, hogy folytassa a tevékenységet, vagy a munkáltató/finanszírozó szerv nem ad jóváhagyást, akkor a munkaviszony/szolgálati jogviszony automatikusan megszűnik” – áll a tervezetben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images