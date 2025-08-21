  • Megjelenítés
Ezt a gazdasági mutatót a világ lakmuszpapírjának nevezik - most nagyon furcsa jelzést küdött
Gazdaság

Ezt a gazdasági mutatót a világ lakmuszpapírjának nevezik - most nagyon furcsa jelzést küdött

Portfolio
A világgazdaság egyik zsinórmértékének tekintett dél-koreai export erőteljes növekedést mutatott augusztusban, elsősorban a félvezetők szállításának köszönhetően, ami ellensúlyozta az amerikai vámok okozta nyomást – írta a Bloomberg.

Dél-Korea külkereskedelmét a világgazdaság egyik legfontosabb indikátorának tekintik, mivel a rendkívül nyitott, exportvezérelt gazdaság adatai gyorsan és érzékenyen tükrözik a globális kereslet változásait. Az ország fő exportcikkei – félvezetők, elektronikai termékek, autók – közvetlenül kapcsolódnak a világ ipari ciklusához, ráadásul a koreai statisztikai hivatal havi, sőt előzetes adatai szinte valós időben adnak képet a folyamatokról. Emiatt a befektetők és elemzők a dél-koreai külkereskedelmet gyakran a világgazdaság „lakmuszpapírjának” nevezik.

A dél-koreai vámhivatal csütörtökön közzétett adatai szerint pedig augusztus első 20 napjában a kivitel értéke 7,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami meghaladja a júliusi 5,8%-os teljes havi növekedést.

Az import mindössze 0,4%-kal emelkedett, így a kereskedelmi többlet 833 millió dollár lett.

„Az ország exportja a vártnál erősebb volt, amit a félvezetők szállításának megugrása hajtott” – nyilatkozta Hyosung Kwon, a Bloomberg közgazdásza.

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek iránti erős globális kereslet fellendítette az összexportot, miközben az autószállítmányok is jelentősen nőttek - valószínűleg a koreai autókra kivetett amerikai vámok 15%-ra csökkentésének köszönhetően.

– tette hozzá.

Az adatok egy utolsó pillanatban megkötött kereskedelmi megállapodás után érkeztek, amely 15%-ban maximálta a koreai árukra kivetett amerikai vámokat. Ez magasabb, mint az áprilisban bevezetett 10%, de alacsonyabb, mint a Donald Trump által kilátásba helyezett 25%-os szint.

A félvezetők szállítása közel 30%-kal nőtt az előző évhez képest augusztus első 20 napjában, és ezek az eszközök a teljes export közel 25%-át tették ki. Az autóexport ugyanebben az időszakban 22%-kal emelkedett.

Az export azonban továbbra is kockázatokkal néz szembe. A kereskedelmi megállapodás megkötése után várhatóan csökken az előrehozott szállítások hatása, és Trump új vámokat helyezett kilátásba a félvezetőkre még ebben a hónapban.

Egyes ágazatok továbbra is gyengélkednek. Az acélexport 4,5%-kal csökkent az 50%-os amerikai vám nyomása alatt, és a kőolajtermékek szállítása is 4%-kal esett vissza. Az Egyesült Államokba irányuló export 2,7%-kal csökkent, míg a Kínába irányuló szállítmányok 2,7%-kal nőttek. A Thaiföldre irányuló export 59%-kal, a Szingapúrba irányuló pedig 82%-kal emelkedett.

Címlapkép forrása: Shutterstock

