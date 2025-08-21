  • Megjelenítés
Fogadkoznak az oroszok, bemondták a dátumot, mikor indulhat Paks II. építése
Gazdaság

Fogadkoznak az oroszok, bemondták a dátumot, mikor indulhat Paks II. építése

Portfolio
A Roszatom bejelentése szerint 2025 novemberében indulhat a Paks II. atomerőmű tényleges építése, az első betonozással. A több mint másfél évtizede előkészített, 10 milliárd eurós orosz hitellel támogatott beruházás hosszú engedélyezési és politikai viták után érkezett a kivitelezési szakasz küszöbére – számolt be az Interfax orosz hírügynökség.

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy a tervek szerint 2025 novemberében kezdődhet meg a Paks II. atomerőmű tényleges építése, az első betonozással. A projekt még 2009-ben kapott parlamenti jóváhagyást, és két új blokk építését irányozza elő a meglévő paksi atomerőmű mellé.

Az eredetileg 12,5 milliárd euróra becsült beruházást 2014-ben kötött orosz–magyar megállapodás alapozta meg, amely hosszú lejáratú, 10 milliárd eurós orosz hitelt biztosít a finanszírozáshoz.

Az engedélyezési folyamat évekig elhúzódott, végül 2022 augusztusában a Magyar Atomenergia Hivatal megadta az engedélyt az V. és VI. blokkok felépítésére. A projekt újabb lendületet kapott 2023 májusában, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a módosított szerződési és finanszírozási feltételeket.

Eredetileg 2024-ben indult volna az első betonozás, de ezt több alkalommal is elhalasztották.

A beruházás több nemzetközi vitát és politikai feszültséget váltott ki, elsősorban az orosz technológiai és pénzügyi részvétel miatt. A magyar kormány azonban következetesen kitartott a projekt mellett, az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság szempontjaira hivatkozva. Orbán Viktor kormánya szerint

a két új blokk a 2030-as évek elején kapcsolódhat be az áramtermelésbe, és hosszú távon stabil, karbonsemleges energiát biztosít majd. Szakértők szerint inkább a következő évtized második felére reális a blokkok bekapcsolása.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Az energiapiac legfrissebb trendjeiről, a szabályozói változásokról, valamint a hazai energetikai helyzetről részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon.
Információ és jelentkezés

2025 augusztusára a Paks II. beruházás a kivitelezési szakasz küszöbére ért: a telephely előkészítő munkálatai lezárultak, a munkagödröket kiásták, a földmunkák és az alapozás előkészítése folyamatban van. A Roszatom által bejelentett ütemezés szerint novemberben kerülhet sor az „első beton” ünnepélyes beöntésére,

ez pedig hivatalosan is az építkezés kezdetét jelenti majd.

Azonban annyiban nem kőbe vésett a dátum, hogy az engedélyeztetési eljárásoknál több csúszást is láttunk már az elmúlt években, valamint az orosz–ukrán háború miatt kivetett nemzetközi szankciók is többször gátolták a beruházás megvalósulását.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nézegess képeket az űrhajóról, amivel pár tízmillió forintért felmehetsz az űrbe
Gazdaság
Rég nem hallottunk ilyen jó hírt Európából
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility