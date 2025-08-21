Fogadkoznak az oroszok, bemondták a dátumot, mikor indulhat Paks II. építése

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy a tervek szerint 2025 novemberében kezdődhet meg a Paks II. atomerőmű tényleges építése, az első betonozással. A projekt még 2009-ben kapott parlamenti jóváhagyást, és két új blokk építését irányozza elő a meglévő paksi atomerőmű mellé.

Az eredetileg 12,5 milliárd euróra becsült beruházást 2014-ben kötött orosz–magyar megállapodás alapozta meg, amely hosszú lejáratú, 10 milliárd eurós orosz hitelt biztosít a finanszírozáshoz.

Az engedélyezési folyamat évekig elhúzódott, végül 2022 augusztusában a Magyar Atomenergia Hivatal megadta az engedélyt az V. és VI. blokkok felépítésére. A projekt újabb lendületet kapott 2023 májusában, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a módosított szerződési és finanszírozási feltételeket.

Eredetileg 2024-ben indult volna az első betonozás, de ezt több alkalommal is elhalasztották.

A beruházás több nemzetközi vitát és politikai feszültséget váltott ki, elsősorban az orosz technológiai és pénzügyi részvétel miatt. A magyar kormány azonban következetesen kitartott a projekt mellett, az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság szempontjaira hivatkozva. Orbán Viktor kormánya szerint

a két új blokk a 2030-as évek elején kapcsolódhat be az áramtermelésbe, és hosszú távon stabil, karbonsemleges energiát biztosít majd. Szakértők szerint inkább a következő évtized második felére reális a blokkok bekapcsolása.

2025 augusztusára a Paks II. beruházás a kivitelezési szakasz küszöbére ért: a telephely előkészítő munkálatai lezárultak, a munkagödröket kiásták, a földmunkák és az alapozás előkészítése folyamatban van. A Roszatom által bejelentett ütemezés szerint novemberben kerülhet sor az „első beton” ünnepélyes beöntésére,

ez pedig hivatalosan is az építkezés kezdetét jelenti majd.

Azonban annyiban nem kőbe vésett a dátum, hogy az engedélyeztetési eljárásoknál több csúszást is láttunk már az elmúlt években, valamint az orosz–ukrán háború miatt kivetett nemzetközi szankciók is többször gátolták a beruházás megvalósulását.

