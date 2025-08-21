  • Megjelenítés
Földindulás a béreknél a németeknél, már az Európai Központi Bank adott ki figyelmeztetést
Az idei második negyedévben látványosan megugrottak Németországban, de a friss kollektív szerződések már jóval visszafogottabb emeléseket vetítenek előre. A Bundesbank szerint a mérséklődő infláció és a gyenge gazdasági környezet miatt a bérdinamika az év végéig lassulhat.

A német bérek 5,7 százalékkal emelkedtek a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, jelentősen gyorsabban, mint az előző negyedév 0,9 százalékos növekedése – közölte a Bundesbank a Bloomberg szerint.

A növekedést főként a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és közszolgáltatási ágazatokban megvalósult tartós béremelések hajtották.

Az inflációs kompenzációs kifizetéseket nem számítva a bérek 6,7 százalékkal nőttek, ami megegyezett az előző időszakkal.

Ugyanakkor a jegybank arra figyelmeztetett, hogy az új kollektív szerződések alapján a jövőben várható bérnövekedés mérsékeltebb lesz.

Az év végéig megkötendő megállapodások alacsonyabb emeléseket hozhatnak, mivel az infláció lassul, és a gazdasági környezet továbbra is gyenge.

Az euróövezeti bérdinamika pénteken megjelenő adatait az Európai Központi Bank is kiemelten figyeli, hiszen a bérnövekedés lassulása kulcsfontosságú lehet a szolgáltatási infláció mérséklésében. A döntéshozók várhatóan szeptemberben is változatlanul hagyják a 2 százalékos betéti kamatot, meghosszabbítva a júliusban kezdett szünetet a tavaly egy évig tartó kamatcsökkentési sorozat után.

Címlapkép forrása: Shutterstock

