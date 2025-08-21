Homokból hó: bedőlni látszik a szaúdi téli játékok terve

Szaúd-Arábia grandiózus sivatagi síprojektje, a Neom gigaberuházás részeként épülő Trojena, komoly műszaki és logisztikai akadályokba ütközött, így kérdésessé vált, hogy időben elkészül-e a 2029-es Ázsiai Téli Játékokra.

A helyszín, Trojena, valóban egy hegyvidéki terület Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Vörös-tengerhez közel, kb. 2 600 méteres magasságban a tengerszint felett.

A probléma az, hogy természetes hó szinte egyáltalán nincs, így a teljes síközpont mesterséges havon alapulna.

A tervek szerint 30 kilométer sípályát fednének be hóágyúkkal, ehhez vizet kellene felpumpálni 200 kilométerről, a tengerszintről, óriási energia- és költségráfordítással.

A problémák miatt a háttérben már megindultak a tárgyalások arról, hogy a versenyt inkább Dél-Koreában vagy Kínában tartsák meg, míg a királyság négy évvel később, 2033-ban debütálhatna rendezőként.

A sivatagi klímát legyőzni hivatott projekt – mesterséges hóval, hatalmas ember alkotta tóval és futurisztikus építményekkel – a jelenlegi ütem mellett csak óriási költségtúllépéssel lehetne tartható.

A legnagyobb késedelmeket mérnöki nehézségek okozzák. Az 140 méter mély mesterséges tó feltöltéséhez két éven át folyamatosan kellene vizet szivattyúzni a Vörös-tengerből, de a fő sótalanító üzem építése még el sem kezdődött. Eközben „A Barlang” nevű szórakoztató- és vendéglátókomplexumhoz több ezer feszítőkábel beépítése szükséges, ami a jelenlegi tempó mellett nyolc évet venne igénybe. Az egyetlen szűk, meredek hegyi út is nehezíti a munkagépek mozgását, így az építkezés üteme tovább lassul.

Mindez árnyékot vet Rijád azon törekvésére, hogy globális sportközponttá váljon, és bemutassa Mohamed bin Szalmán koronaherceg átfogó modernizációs vízióját. A királyság már elnyerte a 2034-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát, és dollármilliárdokat költött sportra, ám bírálói mindezt „sportswashingként” értékelik. Trojena elakadása most kézzelfoghatóvá teszi a kétségeket: valóban képesek-e a látványos giga­projektek megvalósulni?

A nehézségek ellenére a projekt irányítói kitartanak: még ha kisebb léptékben is, de be akarják fejezni a síközpontot.

Egyes volt munkatársak arról beszélt a Financial Timesnak, hogy Trojena a Neom egyik legjobban szervezett alprojektje, és szükség esetén a 2029-es játékokat részben befejezetlen környezetben is meg lehetne rendezni. Azonban az irreális határidők, a költségnyomás és a mérnöki bonyodalmak miatt könnyen lehet, hogy a sivatagi síálom csak a következő olimpiai ciklusban válik valósággá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images