Homokból hó: bedőlni látszik a szaúdi téli játékok terve

Szaúd-Arábia grandiózus sivatagi síprojektje, a Neom gigaberuházás részeként épülő Trojena, komoly műszaki és logisztikai akadályokba ütközött, így kérdésessé vált, hogy időben elkészül-e a 2029-es Ázsiai Téli Játékokra.
A helyszín, Trojena, valóban egy hegyvidéki terület Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Vörös-tengerhez közel, kb. 2 600 méteres magasságban a tengerszint felett.
A probléma az, hogy természetes hó szinte egyáltalán nincs, így a teljes síközpont mesterséges havon alapulna.
A tervek szerint 30 kilométer sípályát fednének be hóágyúkkal, ehhez vizet kellene felpumpálni 200 kilométerről, a tengerszintről, óriási energia- és költségráfordítással.
A problémák miatt a háttérben már megindultak a tárgyalások arról, hogy a versenyt inkább Dél-Koreában vagy Kínában tartsák meg, míg a királyság négy évvel később, 2033-ban debütálhatna rendezőként.
A sivatagi klímát legyőzni hivatott projekt – mesterséges hóval, hatalmas ember alkotta tóval és futurisztikus építményekkel – a jelenlegi ütem mellett csak óriási költségtúllépéssel lehetne tartható.
A legnagyobb késedelmeket mérnöki nehézségek okozzák. Az 140 méter mély mesterséges tó feltöltéséhez két éven át folyamatosan kellene vizet szivattyúzni a Vörös-tengerből, de a fő sótalanító üzem építése még el sem kezdődött. Eközben „A Barlang” nevű szórakoztató- és vendéglátókomplexumhoz több ezer feszítőkábel beépítése szükséges, ami a jelenlegi tempó mellett nyolc évet venne igénybe. Az egyetlen szűk, meredek hegyi út is nehezíti a munkagépek mozgását, így az építkezés üteme tovább lassul.
Mindez árnyékot vet Rijád azon törekvésére, hogy globális sportközponttá váljon, és bemutassa Mohamed bin Szalmán koronaherceg átfogó modernizációs vízióját. A királyság már elnyerte a 2034-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát, és dollármilliárdokat költött sportra, ám bírálói mindezt „sportswashingként” értékelik. Trojena elakadása most kézzelfoghatóvá teszi a kétségeket: valóban képesek-e a látványos gigaprojektek megvalósulni?
A nehézségek ellenére a projekt irányítói kitartanak: még ha kisebb léptékben is, de be akarják fejezni a síközpontot.
Egyes volt munkatársak arról beszélt a Financial Timesnak, hogy Trojena a Neom egyik legjobban szervezett alprojektje, és szükség esetén a 2029-es játékokat részben befejezetlen környezetben is meg lehetne rendezni. Azonban az irreális határidők, a költségnyomás és a mérnöki bonyodalmak miatt könnyen lehet, hogy a sivatagi síálom csak a következő olimpiai ciklusban válik valósággá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Türelemjáték indult az ingatlanpiacon, az Otthon Start se fogja megmenteni ezeket a lakásokat
Eltűnőben vannak a külföldi befektetők a luxusingatlanok szegmenséből.
Szokatlanul sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Mindig orvoshoz kell fordulni!
Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt
Messze nem ez volt a várakozás a franciáknál és a németeknél.
Elmondta Zelenszkij, mit gondol arról, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal
Itt van az ukrán álláspont.
Kimaradtak a jóból ezek a milliárdos alapok, most veszettül igyekeznek behozni a hátrányt
Már bánják, hogy ilyen stratégiát követtek.
Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog
Hiába a recesszió, egyszerűen nem találnak embereket.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.