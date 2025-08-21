  • Megjelenítés
Magyar–osztrák nyugdíjtanácsadó napokat szervez a Magyar Államkincstár
Gazdaság

Magyar–osztrák nyugdíjtanácsadó napokat szervez a Magyar Államkincstár

MTI
Ausztriában dolgozók részére szervez nyugdíjtanácsadást a Magyar Államkincstár és az osztrák nyugdíjbiztosítási szerv, a szeptember 16-án Győrben és a szeptember 17-én Szombathelyen megrendezésre kerülő eseményen várják azokat, akik alkalmazottként vagy vállalkozóként, illetve egyéb jogcímen - például gyermeknevelés, tanulmányok - szereznek nyugdíjjogosultságot a szomszédos országban - közölte a Magyar Államkincstár csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a rendezvények specialitása, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálatokon egyszerre vannak jelen mindkét ország nyugdíjügyintézői, akik segítenek az igénylésben, a jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben, és átveszik a szükséges dokumentumokat.

Kapcsolódó cikkünk

Kiköltöznél Ausztriába? Így működik ott a nyugdíjrendszer

A nagy érdeklődésre tekintettel a részvételhez javasolt előzetesen időpontot foglalni a munkaidőben hívható + 36 1 270 8108 telefonszámon, illetve a konzultacio@allamkincstar.gov.hu e-mail-címen - hívták fel a figyelmet.

A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok bevezetése Magyarország uniós csatlakozásának időpontjára nyúlik vissza, azóta ugyanis folyamatosan emelkedik azoknak a száma, akik Magyarországon kívül az EU más tagállamában is dolgoztak. Az érintettek nyugdíjügyintézését megkönnyítendő a kincstár az elmúlt években a német, az osztrák, a szlovák, a szerb és a román nyugdíj-megállapító szervek részvételével rendezett tanácsadásokat hazánkban és külföldön egyaránt - írták a közleményben. Bővebb információ az idei rendezvénnyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár honlapján található.

Kapcsolódó cikkünk

Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni

A várható élettartamhoz kötheti a nyugdíjkorhatárt az európai nagyhatalom

Mutatjuk, mennyi pénze van a magyaroknak - Csak sikerült lenyomni az állampapírt

Megkérdeztük az AI-t, miként hajtaná végre a magyar nyugdíjreformot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Paks (2)
Gazdaság
Fogadkoznak az oroszok, bemondták a dátumot, mikor indulhat Paks II. építési
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility