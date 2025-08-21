Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: kiderült, merre csap le a Magyarország felett kavargó légörvény

A Lukas ciklon középpontja jelenleg még Magyarországtól dél-nyugatra helyezkedik el, a HungaroMet korábbi tájékoztatása szerint azonban a délelőtti órákban a légörvény felhőzete már elérte hazánkat.
Az előrejelzések szerint a légörvény csapadékrendszert is hoz majd magával, így a délutáni órákban többfelé számíthatunk záporra, zivatarra hazánkban.
A ma esti, éjszakai órákban dél-nyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer éri el az országot,
amely észak-kelet felé haladva többfelé okoz majd esőt, a déli országrészben pedig hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Az éjszaka során, valamint péntek hajnalban 15 és 20 Celsius-fok közé csökken majd a hőmérséklet.
Pénteken napközben a hőmérséklet az ország egyik régiójában sem haladja majd meg a 30 Celsius-fokot, így általánosságban 20 és 25 fok között alakul majd a csúcsérték a nap folyamán. Holnap többfelé, többhullámban számíthatunk esőre, zivatarra.
Holnap napközben nagy területen megerősödik az északi, észak-nyugati szél, különösen a Dunántúlon, valamint az ország keleti részén.
Az elkövetkező napokban a hőmérséklet elmarad az ilyenkor szokásoshoz képest, míg a hétvégétől újra melegedés indul majd, azonban kánikulára nem számíthatunk.
A csapadék esélye a hétvége folyamán egészen kicsi lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Elmondta Donald Trump, mi hiányzott eddig az ukrán győzelemhez - Ígéretet is tett
Felkavarta az állóvizet.
Elképesztő számot mondtak be az oroszok: ha ez igaz, nagy bajban van Ukrajna
Teljesen ellentmond az eddigi ismert adatoknak.
Esett a magyar tőzsde
Korrekció a hazai piacon.
Csontot dob a kormány a lakossági befektetőknek: mennyit hoz a tervezett adócsökkentés?
Mások sokkal többet nyernének a szocho-csökkentéssel.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Bedurrantja az FP-5 gyártását Kijev: ezzel könnyedén csapnak le Oroszország mélyén is
Nagyon nagy távolságban is veszélyes.
Érkezik a kamatmentes kölcsön a geotermikus beruházásokra
Újabb lökést kap a hazai földhőhasznosítás.
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?