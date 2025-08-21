  • Megjelenítés
Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: kiderült, merre csap le a Magyarország felett kavargó légörvény
Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: kiderült, merre csap le a Magyarország felett kavargó légörvény

A mai nap folyamán elérte hazánkat a Lukas névre keresztelt légörvény, amely mögött jó pár Celsius-fokkal hűvösebb levegő árasztja el térségünket, így az ilyen szokásosnál hidegebbb napokra érdemes felkészülni - számolt be a HungaroMet friss időjárás-előrejelzésében.

A Lukas ciklon középpontja jelenleg még Magyarországtól dél-nyugatra helyezkedik el, a HungaroMet korábbi tájékoztatása szerint azonban a délelőtti órákban a légörvény felhőzete már elérte hazánkat.

hungaromet-időjárás-előrejelzés-lukas-ciklon-légörvény
A Lukas ciklon felhőzete radarképen. Kép forrása: HungaroMet

Az előrejelzések szerint a légörvény csapadékrendszert is hoz majd magával, így a délutáni órákban többfelé számíthatunk záporra, zivatarra hazánkban.

A ma esti, éjszakai órákban dél-nyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer éri el az országot,

amely észak-kelet felé haladva többfelé okoz majd esőt, a déli országrészben pedig hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Az éjszaka során, valamint péntek hajnalban 15 és 20 Celsius-fok közé csökken majd a hőmérséklet.

Pénteken napközben a hőmérséklet az ország egyik régiójában sem haladja majd meg a 30 Celsius-fokot, így általánosságban 20 és 25 fok között alakul majd a csúcsérték a nap folyamán. Holnap többfelé, többhullámban számíthatunk esőre, zivatarra.

Holnap napközben nagy területen megerősödik az északi, észak-nyugati szél, különösen a Dunántúlon, valamint az ország keleti részén.

Az elkövetkező napokban a hőmérséklet elmarad az ilyenkor szokásoshoz képest, míg a hétvégétől újra melegedés indul majd, azonban kánikulára nem számíthatunk.

A csapadék esélye a hétvége folyamán egészen kicsi lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

