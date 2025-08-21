A szezonálisan kiigazított adatok alapján az augusztus 16-ával végződő héten 235 000-re nőtt az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma, ami emelkedést jelent az előző heti 224 000-es értékhez képest.
Meghaladja az elemzők által várt 225 000-es számot is.
A négy hetes mozgóátlag 226 250-re emelkedett az előző heti 221 750-ről. A folyamatosan segélyben részesülők számáról az augusztus 16-i hétre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre adatok.
Az augusztus 9-ével végződő héten a folyamatos segélykérelmek száma 1 972 000 volt, ami növekedést jelent az augusztus 2-i héten regisztrált, felülvizsgált 1 942 000-es értékhez képest.
A biztosított munkanélküliségi ráta változatlanul 1,3 százalékon áll az elmúlt három hétben.
A Reuters által megkérdezett közgazdászok 225 000 első kérelmet és 1,96 millió folyamatos segélykérelmet prognosztizáltak.
A munkaügyi minisztérium megjegyezte, hogy 2024 márciusa óta módosították a szezonális kiigazítás módszertanát az országos kezdeti és folyamatos segélykérelmek esetében.
Forrás: Reuters
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Még a legoptimistább várakozásokat is túlszárnyalta a dunavecsei okosgyár napelemes rendszere
Rekorder termelést hozott.
Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett
A várakozásokat felülmúló növekedés volt a munkanélküliségben.
Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi
Nyugtat a bank elemzője.
Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése
Tökéletesre fejlesztették a harcmodort.
Egységesen 3 százalékra csökkenhet a Széchenyi Kártya Program hiteleinek a kamata
A programot koordináló KAVOSZ üdvözölte a javaslatot.
Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak
Vagy nyugdíj, vagy fizetés.
Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni
Vételi lehetőséget látnak az esésben.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.