Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett
Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett

Portfolio
Az amerikai munkaügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az állami munkanélküli segélyért folyamodók száma emelkedett az elmúlt héten.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján az augusztus 16-ával végződő héten 235 000-re nőtt az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma, ami emelkedést jelent az előző heti 224 000-es értékhez képest.

Meghaladja az elemzők által várt 225 000-es számot is.

A négy hetes mozgóátlag 226 250-re emelkedett az előző heti 221 750-ről. A folyamatosan segélyben részesülők számáról az augusztus 16-i hétre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre adatok.

Az augusztus 9-ével végződő héten a folyamatos segélykérelmek száma 1 972 000 volt, ami növekedést jelent az augusztus 2-i héten regisztrált, felülvizsgált 1 942 000-es értékhez képest.

A biztosított munkanélküliségi ráta változatlanul 1,3 százalékon áll az elmúlt három hétben.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok 225 000 első kérelmet és 1,96 millió folyamatos segélykérelmet prognosztizáltak.

A munkaügyi minisztérium megjegyezte, hogy 2024 márciusa óta módosították a szezonális kiigazítás módszertanát az országos kezdeti és folyamatos segélykérelmek esetében.

Forrás: Reuters

