Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Portfolio
Holnap nem fognak változni az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A mai napon sem számíthatunk változásra a nagykereskedelmi üzemanyagárakat illetően, sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.21-én): 

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 587 Ft/liter 
Címlapkép forrása: Shutterstock

Fórum

