Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog

A vállalatok 28,1 százaléka számolt be arról, hogy nem talál elegendő képzett munkaerőt, ami áprilishoz képest enyhe növekedést jelent.
Klaus Wohlrabe, az intézet kutatója szerint a probléma hosszabb távon csak súlyosbodni fog a demográfiai változások miatt.
A legnagyobb hiány a szolgáltató szektorban tapasztalható, ahol a cégek harmada küzd munkaerőgondokkal. Különösen éles a helyzet a logisztikában, ahol a vállalatok több mint fele jelez nehézséget, míg a jogi, adózási és könyvvizsgálati területen ez az arány meghaladja a 70 százalékot. Ezzel szemben az IT-szolgáltatóknál érezhető javulás történt:
a két évvel ezelőtti 50 százalékról mára 21,3 százalékra esett vissza a munkaerőhiánnyal küzdő cégek aránya.
Az iparban a szakemberhiány szintén növekedett, leginkább az élelmiszeriparban, a fémfeldolgozásban és a gépgyártásban. Egyedül az autóipar mutatott javulást: ott a cégek 14,5 százaléka panaszkodik munkaerőhiányra, szemben a korábbi 20,9 százalékkal. Az Ifo szerint ez az ágazatban zajló átalakulások következménye lehet.
A kiskereskedelemben minden negyedik cég, a nagykereskedelemben közel ugyanekkora arány jelez problémát. Az építőiparban is romlott a helyzet: a cégek 28,3 százaléka szenved a szakemberhiánytól, miközben a szövetségi kormány nagyszabású infrastrukturális beruházásokat tervez, amelyek újabb megrendeléseket hozhatnak.
Németország gazdasága két éve recesszióban van, 2025-re mindössze 0,3 százalékos növekedést várnak, és csak 2026-ban számítanak erősebb, 1,5 százalékos bővülésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Amerikai alelnök: két fő kérdés van most az ukrajnai béketárgyalások kapcsán
Itt van a tárgyalások lényege.
Lebombázták az oroszok Munkácsot
Felcsaptak a lángok a kárpátaljai városban.
Titkos atomrakéta-bázist fedeztek fel a kínai határ mellett
Egész Ázsia veszélyben van?
CNN: lehet, hogy soha nem fog megvalósulni a Putyin-Zelenszkij találkozó
Nincs ok arra, hogy Putyin engedjen.
Tíz pontból álló programot hirdetett Magyar Péter
Szuperkórházakat ígér a Tisza Párt elnöke.
Olyan visszafordíthatatlan folyamatot indított be az emberiség, amiből már nem biztos, hogy van visszaút
Egy friss tanulmány minden eddiginél részletesebb bizonyítékokat mutat.
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?