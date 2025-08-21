Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog

A vállalatok 28,1 százaléka számolt be arról, hogy nem talál elegendő képzett munkaerőt, ami áprilishoz képest enyhe növekedést jelent.

Klaus Wohlrabe, az intézet kutatója szerint a probléma hosszabb távon csak súlyosbodni fog a demográfiai változások miatt.

A legnagyobb hiány a szolgáltató szektorban tapasztalható, ahol a cégek harmada küzd munkaerőgondokkal. Különösen éles a helyzet a logisztikában, ahol a vállalatok több mint fele jelez nehézséget, míg a jogi, adózási és könyvvizsgálati területen ez az arány meghaladja a 70 százalékot. Ezzel szemben az IT-szolgáltatóknál érezhető javulás történt:

a két évvel ezelőtti 50 százalékról mára 21,3 százalékra esett vissza a munkaerőhiánnyal küzdő cégek aránya.

Az iparban a szakemberhiány szintén növekedett, leginkább az élelmiszeriparban, a fémfeldolgozásban és a gépgyártásban. Egyedül az autóipar mutatott javulást: ott a cégek 14,5 százaléka panaszkodik munkaerőhiányra, szemben a korábbi 20,9 százalékkal. Az Ifo szerint ez az ágazatban zajló átalakulások következménye lehet.

A kiskereskedelemben minden negyedik cég, a nagykereskedelemben közel ugyanekkora arány jelez problémát. Az építőiparban is romlott a helyzet: a cégek 28,3 százaléka szenved a szakemberhiánytól, miközben a szövetségi kormány nagyszabású infrastrukturális beruházásokat tervez, amelyek újabb megrendeléseket hozhatnak.

Németország gazdasága két éve recesszióban van, 2025-re mindössze 0,3 százalékos növekedést várnak, és csak 2026-ban számítanak erősebb, 1,5 százalékos bővülésre.

