Orbán Viktor összehívta a kormány tagjait, hamarosan jöhet a bejelentés a döntésekről
Gazdaság

Portfolio
Csütörtökön Orbán Viktor vezetésével ülésezik a kabinet. A kormányülés döntéseiről hamarosan egy kormányinfón számolhatnak be.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány az államalapítás ünnepe miatt a szokásos szerda helyett csütörtökön tartja heti ülését.

A kormányülésen hozott döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón adnak majd tájékoztatást, amely a Magyar Nemzet információi szerint már csütörtök délután megtörténhet.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

