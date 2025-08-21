Rég nem hallottunk ilyen jó hírt Európából

Általános meglepetésként érték az elemzőket az eurózóna gazdasági kilátásait mutató beszerzésimenedzser-index augusztusi értékei. A közös valutát használó országok feldolgozóipari kilátásai 38 havi csúcsra emelkedtek, de a szolgáltatószektorban is inkább az optimizmus a meghatározó - derül ki az augusztusi számokból. A mindenkit meglepő hangulati fordulat elsősorban a német és francia gazdaságnak köszönhető, ahol az indexek szintén évek óta nem voltak olyan magasan, mint most.

Általános optimizmust mutat az eurózónában a HCOB beszerzésimenedzser-indexe.

A feldolgozóipari, a szolgáltató-szektorbeli és az összesített gazdasági hangulatot tükröző indexek egyaránt a bővülést jelző 50 pontos lélektani határ felett van, komolyan meglepve ezzel az elemzőket.

A feldolgozóiparban ráadásul most érkezett a várva várt fordulat, a júliusi 49,8 pont ugyanis még a piaci szereplők enyhe pesszimizmusát sugallta. Ehhez képest augusztusra a mutató 50,5 pontra emelkedett, bőven meghaladva a zsugorodást váró piaci konszenzust (49,5 pont).

Ezzel az indikátor 38 havi csúcsot ért el.

A pozitív hangulat a szolgáltatószektorban is megfigyelhető, bár az ottani 50,7 pontos érték egyaránt elmaradt a múlt havi adattól (51 pont) és az elemzői várakozásoktól (50,8 pont). A feldolgozóipari kilátások jelentős javulása a teljes gazdasági hangulatot tükröző kompozit index teljesítményében is megmutatkozott, amely a múlt havi 50,9 pontról 51,1-re erősödött (várakozás: 50,7).

A meglepően jó adatot elsősorban a francia és német gazdaság javuló kilátásai eredményezték.

Előbbiben mind a szolgáltatási, mind pedig a feldolgozóipari menedzserindex bő 2 éves csúcsra emelkedett, de a már évek óta szenvedő német gazdaság is az élénkülés jeleit mutatja. Bár az euróövezet legnagyobb gazdaságának szereplői nem olyan derűlátóak a következő hónapot illetően, mint francia szomszédaik, az 50 pontos határ (amely elválasztja a zsugorodó, romló kilátásokat az optimistától) közelébe erősödő mutatók egyaránt 3-3,5 éves csúcsot jelentenek.

Egy enyhe reggeli gyengülés után erősödéssel reagált a kedvező hírekre az euró a dollárral szemben, a kurzus pedig jelenleg az 1,165-ös szint közelében van.

