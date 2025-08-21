Soha ennyien nem rohamozták még meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét

Horvátországban rekordot döntött a turizmus: 15,5 millió látogató érkezett az országba idén, ami 1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, miközben a turisták költései 10,4%-kal emelkedtek - számolt be a Reuters.

Tonci Glavina horvát turisztikai miniszter csütörtökön jelentette be, hogy 2025 rekordévet jelent a horvát turizmus számára.

Az augusztus 20-ig tartó időszakban 15,5 millió turista érkezett az országba, akik összesen 79,2 millió vendégéjszakát töltöttek el.

"Idén augusztus 20-ig rekordot döntött a turistaérkezések és vendégéjszakák száma, miközben a turisták költései és a turisztikai tevékenységek is rekordnövekedést mutattak" - nyilatkozta Glavina egy kormányülést követően.

A miniszter a pénzügyi adatokra hivatkozva közölte, hogy a január-augusztusi időszakban

a turisták költései 10,4%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának értékeit.

A horvát központi bank júniusi becslése szerint a külföldi turistáktól származó bevételek 2025-ben 3,6%-kal, 15,5 milliárd euróra (18,01 milliárd dollárra) emelkednek.

A turizmus a horvát gazdaság 20%-át teszi ki, és a turisztikai szakemberek azon dolgoznak, hogy egész éves turisztikai szezont biztosítsanak, ne csak a nyári csúcsidőszakban.

Forrás: Reuters

