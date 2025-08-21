  • Megjelenítés
Trump vámjai megtörték a japán exportot: 2021 óta nem látott visszaesés
A japán gyáripari tevékenység augusztusban már második hónapja zsugorodott, miközben az amerikai vámok negatívan befolyásolták a külföldi keresletet – számolt be a Reuters.

Az S&P Global előzetes japán feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (bmi) augusztusban 49,9-re emelkedett a júliusi 48,9-ről, de továbbra is a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50,0-s küszöbérték alatt maradt két egymást követő hónapban.

A feldolgozóipari termelés helyreállása nehezen fenntartható, hacsak nem látunk javulást az értékesítésben a közeljövőben

– nyilatkozta Annabel Fiddes, az S&P Global Market Intelligence közgazdásza, amely a felmérést készítette.

A gyártási kibocsátás szerény javulást mutatott, a kibocsátási index visszatért a növekedéshez a júliusban regisztrált zsugorodás után. Az új megrendelések azonban továbbra is csökkentek, tükrözve a gyenge belföldi és nemzetközi keresletet.

A japán árukra vonatkozó külföldi megrendelések 17 hónapos mélypontra zuhantak, ami jól mutatja az exportfüggő feldolgozóipar sebezhetőségét.

A szerdán közzétett hivatalos kereskedelmi adatok szerint Japán júliusi exportja 2021 februárja óta a legnagyobb mértékben esett vissza az új amerikai vámok hatása miatt.

A múlt hónapban elért amerikai-japán kereskedelmi megállapodás 15%-ra csökkentené Trump vámjait a japán árukra. Egy Reuters-felmérés szerint egyes gyártók bizakodóbbak az üzleti feltételekkel kapcsolatban, de összességében óvatosak maradtak.

A gyártók számára az inputköltségek is emelkedtek, miközben az értékesítési árak inflációja több mint négy éve a legalacsonyabb szintre csökkent a PMI-adatok szerint, ami a profitmarzsokra nehezedő nagyobb nyomást jelez.

A szolgáltatási szektorban a tevékenység továbbra is bővült, de lassabb ütemben, a szolgáltatóipari bmi augusztusban 52,7-re csökkent a júliusi 53,6-ról.

Az összesített bmi kibocsátási index, amely a feldolgozóipart és a szolgáltatásokat egyesíti, augusztusban 51,9-re emelkedett a júliusi 51,6-ról, ami hat hónap óta a leggyorsabb bővülést jelenti.

