Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: a rossz hírek után jött a kellemes meglepetés
Gazdaság

Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: a rossz hírek után jött a kellemes meglepetés

Portfolio
Az amerikai üzleti aktivitás augusztusban jelentősen élénkült, különösen a feldolgozóiparban, ahol 18 hónapos csúcsra emelkedett a megrendelések növekedése. Viszont látszik egy jel, hogy hamarosan felpöröghetnek az amerikai fogyasztói árak.

A vártnál rosszabb amerikai munkaerőpiaci és vállalati várakozásokról szóló adatok után kellemes meglepetést hozott a délutáni bmi-jelentés.

Az S&P Global csütörtökön közzétett kompozitindexe 55,4 pontra emelkedett augusztusban a júliusi 55,1-ről, ami a legmagasabb érték tavaly december óta.

Az 50 pont feletti érték a magánszektor bővülését jelzi.

„Az erős augusztusi flash bmi-adatok arra utalnak, hogy az amerikai vállalkozások erős harmadik negyedévet tudhatnak maguk mögött eddig” – nyilatkozta Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza a Reuters szerint. Hozzátette:

Az adatok összhangban vannak az évi 2,5%-os gazdasági növekedési várakozásunkkal, ami jelentős javulás az év első két negyedévében látott átlagos 1,3%-os bővüléshez képest.

A javulás nagyrészt a feldolgozóiparnak köszönhető, ahol a flash PMI 53,3 pontra ugrott a júliusi 49,8-ról, ami 2022 májusa óta a legmagasabb érték, és ellentmond a közgazdászok várakozásainak, akik a szektor második havi zsugorodására számítottak. A feldolgozóipar fellendülését a 2024 februárja óta legmagasabb szintre emelkedő új megrendelések támogatták.

A szolgáltatási szektor bmi-je ugyanakkor 55,4 pontra mérséklődött a júliusi 55,7-ről. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 54,2 pontos értéket jósoltak, vagyis a várakozásoknál így is jobb a helyzet.

A vállalkozások által fizetett inputárak mutatója háromhavi csúcsra, 62,3 pontra emelkedett a múlt havi 61,3-ról. Mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari szektor magasabb költségekről számolt be, a vállalatok pedig Donald Trump elnök vámintézkedéseit nevezték meg a növekedés fő okozójaként.

„A feldolgozóipari és szolgáltatási szektorban működő vállalatok együttesen a május óta legmeredekebb, és 2023 januárja óta a második legnagyobb inputár-növekedésről számoltak be” – áll a jelentésben. „A növekedés üteme mindkét szektorban gyorsult” – teszik hozzá.

A vállalkozások által a termékekért és szolgáltatásokért felszámított árak mutatója hároméves csúcsra, 59,3 pontra emelkedett, ami arra utal, hogy a cégek egyre inkább áthárítják a magasabb vámokból eredő költségeket a fogyasztókra.

A felmérés szerint a foglalkoztatás is javult. A feldolgozóipari és szolgáltatási szektorra vonatkozó kompozit foglalkoztatási index 52,8 pontra emelkedett a júliusi 51,5-ről, ami január óta a legmagasabb érték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

