Vegzálásba kezdett a NAV – százmilliókat fizetnek a cégek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adategyeztetési eljárásai révén közel 400 millió forint áfabevétel került vissza a költségvetésbe, miután 200 céget szólítottak meg az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások közötti eltérések tisztázására – jelentette be közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhatóság olyan vállalkozásokkal vette fel a kapcsolatot, amelyeknél az online számlaadatok és pénztárgépforgalom jelentősen meghaladta az áfabevallásban feltüntetett értékesítési adatokat. A digitális kérdőíven alapuló eljárás célja, hogy minimális adminisztratív teherrel szűrje ki a szabályokat szándékosan kijátszó cégeket, miközben a jogkövető vállalkozások egyszerűen tisztázhatják az esetleges eltéréseket.

A kampány eredményesnek bizonyult: az értesített cégek 75 százaléka már az első héten átvette a NAV levelét, 40 százalékuk pedig néhány napon belül válaszolt is.

Mindössze 15 esetben volt szükség további kockázatelemzésre vagy ellenőrzésre, és csak 30 adózónak kell mulasztási bírsággal számolnia.

Az adóhivatal közleménye szerint az eljárás során több gyanús céget is azonosítottak, és kiterjedt számlázási, valamint foglalkoztatotti láncolatokat tártak fel. Érdekes módon egyes, látszólag független társaságok a teljesen megegyező tartalmú válaszbeadványaikkal maguk leplezték le a közöttük lévő összefonódást.

A NAV figyelmeztetett, hogy az adategyeztetési eljárások folytatódnak.

Azok a vállalkozások, amelyek most nem kaptak értesítést, de adateltéréssel érintettek lehetnek, számíthatnak a hivatal megkeresésére. Az adóhatóság javasolja, hogy a cégek már most tekintsék át bevallásaikat és adatszolgáltatásaikat a bírságok és a későbbi ellenőrzések elkerülése érdekében.

