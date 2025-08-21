Vegzálásba kezdett a NAV – százmilliókat fizetnek a cégek

Az adóhatóság olyan vállalkozásokkal vette fel a kapcsolatot, amelyeknél az online számlaadatok és pénztárgépforgalom jelentősen meghaladta az áfabevallásban feltüntetett értékesítési adatokat. A digitális kérdőíven alapuló eljárás célja, hogy minimális adminisztratív teherrel szűrje ki a szabályokat szándékosan kijátszó cégeket, miközben a jogkövető vállalkozások egyszerűen tisztázhatják az esetleges eltéréseket.
A kampány eredményesnek bizonyult: az értesített cégek 75 százaléka már az első héten átvette a NAV levelét, 40 százalékuk pedig néhány napon belül válaszolt is.
Mindössze 15 esetben volt szükség további kockázatelemzésre vagy ellenőrzésre, és csak 30 adózónak kell mulasztási bírsággal számolnia.
Az adóhivatal közleménye szerint az eljárás során több gyanús céget is azonosítottak, és kiterjedt számlázási, valamint foglalkoztatotti láncolatokat tártak fel. Érdekes módon egyes, látszólag független társaságok a teljesen megegyező tartalmú válaszbeadványaikkal maguk leplezték le a közöttük lévő összefonódást.
A NAV figyelmeztetett, hogy az adategyeztetési eljárások folytatódnak.
Azok a vállalkozások, amelyek most nem kaptak értesítést, de adateltéréssel érintettek lehetnek, számíthatnak a hivatal megkeresésére. Az adóhatóság javasolja, hogy a cégek már most tekintsék át bevallásaikat és adatszolgáltatásaikat a bírságok és a későbbi ellenőrzések elkerülése érdekében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amerikai alelnök: két fő kérdés van most az ukrajnai béketárgyalások kapcsán
Itt van a tárgyalások lényege.
Lebombázták az oroszok Munkácsot
Felcsaptak a lángok a kárpátaljai városban.
Titkos atomrakéta-bázist fedeztek fel a kínai határ mellett
Egész Ázsia veszélyben van?
CNN: lehet, hogy soha nem fog megvalósulni a Putyin-Zelenszkij találkozó
Nincs ok arra, hogy Putyin engedjen.
Tíz pontból álló programot hirdetett Magyar Péter
Szuperkórházakat ígér a Tisza Párt elnöke.
Olyan visszafordíthatatlan folyamatot indított be az emberiség, amiből már nem biztos, hogy van visszaút
Egy friss tanulmány minden eddiginél részletesebb bizonyítékokat mutat.
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?