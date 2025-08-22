10 milliárd dolláros üzletet kötött a Meta

A Meta több mint 10 milliárd dolláros megállapodást kötött a Google felhőszolgáltatásainak igénybevételére,
a hat évre szóló szerződésről két, a feltételeket bizalmasan kezelő forrás számolt be. A megállapodást először a The Information hozta nyilvánosságra.
A Google számára fontos mérföldkő ez a szerződés, mivel a felhőinfrastruktúra piacán továbbra is az Amazon Web Services és a Microsoft Azure mögött helyezkedik el. Idén korábban már sikerült megszereznie az OpenAI üzletét is, amely korábban erősen támaszkodott a Microsoft Azure infrastruktúrájára.
Az Alphabet júliusban jelentette be, hogy a Google Cloud üzletága 13,6 milliárd dolláros bevétel mellett 2,83 milliárd dolláros működési nyereséget ért el a második negyedévben. A felhőüzletág 32%-os bevételnövekedése jelentősen meghaladta a vállalat egészére jellemző 13,8%-os bővülést.
A Meta a múlt havi pénzügyi jelentésében közölte, hogy 2025-re vonatkozó teljes kiadásait 114-118 milliárd dollár közé tervezi.
A vállalat jelentős összegeket fektet a mesterséges intelligencia infrastruktúrába és tehetségekbe,
fejleszti Llama modellcsaládját, és AI-megoldásokat épít be szolgáltatásaiba.
Bár a Meta és a Google régóta versenytársak az online hirdetési piacon, a Metának minden elérhető felhőinfrastruktúrára szüksége van. A cég saját adatközpontokat üzemeltet, és korábban már elkötelezte magát az Amazon és a Microsoft felhőszolgáltatásainak használata mellett is.
A Google nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
