84 millió forintért adott el Mol-részvényt egy felsővezető
84 millió forintért adott el Mol-részvényt egy felsővezető

Ortutay Zsuzsanna értékesített a keddi kereskedési napon 28 ezer Mol-törzsrészvényt, olvasható a BÉT-en közzétett közleményben.

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatótanácsának elnöke augusztus 19-én

  • 28000 darab Mol törzsrészvényt értékesített
  • 3004 forint/darab átlagáron, azaz

  • összesen 84,1 millió forint értékben.

