Árrésstop: megszólalt a GVH is

Vitába szállt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Országos Kereskedelmi Szövetséggel (OKSZ) az árrésstop hatásaival kapcsolatban. Az OKSZ azután szólalt meg, hogy Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban jelentette be, augusztus végén nem vezetik ki az intézkedést.

Kozák Tamás, az OKSZ elnöke elmondta, hogy a szervezet több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.

Az inflációt nem a kiskereskedelmi árrés okozza, a probléma sokkal inkább a beszállítói árak (leginkább a termelők és feldolgozók költségeinek) csökkentésével lenne kezelhető.

Álláspontja szerint "a kiskereskedelmi árrésstop egyszeri inflációcsökkentő hatása fokozatosan elhalványul, negatív hatásai azonban egyre súlyosabbak. Az intézkedés a lakosság elbizonytalanításával kedvezőtlenül hozzájárul a fogyasztás visszafogásához, egyéb negatív következményei pedig akkor is súlyos károkat okoznak, ha ezt a vásárlók közvetlenül még nem érzékelik".

Az OKSZ arról is írt, hogy az árrésstop rontja a kiskereskedelem alkupozícióját a beszállítókkal szemben.

A lényegében fix árrés felfedte a termelők és beszállítók előtt egymás értékesítési árait, aminek következtében (a GVH vizsgálati megállapításai szerint) megszaporodtak a beszállítók szerződésmódosítási igényei a kiskereskedelemmel szemben.

A versenyhatóság szerint az OKSZ közvetlenül, illetve a médián keresztül politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatairól szóló, még nem lezárt jelentéstervezeteit.

A GVH vizsgálataiból, illetve a GVH által működtetett online Árfigyelő adataiból egyértelműen látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak mert az érintett termékek döntő többségében csökkenő árakat eredményezett, illetve hozzájárult az áremelések megakadályozásához.

Meghosszabbítva

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

- írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.

A részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio