Barátság kőolajvezeték: megszólalt Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök az imént reflektált a Barátság kőolajvezeték elleni újabb incidensre - számolt be a hirado.hu.

A miniszterelnök többek között az árrésstop meghosszabbításárólés a hamarosan induló Otthon Start Programról is beszélt, majd pedig az energiaellátás biztonságát érintő fejleményekről is megszólalt, miután pénteken újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál.

Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt

– írta a kormányfő. 

Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a Molt, az olajcég szerint  

A RÉGIÓ ELLÁTÁSBIZTONSÁGA TOVÁBBRA IS GARANTÁLT.

