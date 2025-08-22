Barátság kőolajvezeték: megszólalt Orbán Viktor

A miniszterelnök többek között az árrésstop meghosszabbításárólés a hamarosan induló Otthon Start Programról is beszélt, majd pedig az energiaellátás biztonságát érintő fejleményekről is megszólalt, miután pénteken újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál.

Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt

– írta a kormányfő.

Az üggyel kapcsolatban lapunk megkereste a Molt, az olajcég szerint

A RÉGIÓ ELLÁTÁSBIZTONSÁGA TOVÁBBRA IS GARANTÁLT.

Címlapkép forrása: Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala