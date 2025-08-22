Bréking: végre elindulhat a kamatcsökkentés az USA-ban!

Az amerikai gazdaságot értékelve Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke arra utalt, hogy a kockázatok az árstabilitás felől a munkaerőpiac felé tolódtak el, amely indokolttá teszi a monetáris politikai megközelítés módosítását. Mindez azt jelenti, hogy hosszú évek után végre elkezdődhet a politika által is erősen sürgetett kamatvágás az Egyesült Államokban. Powell a Jackson Hole-i beszédében nem utalt időpontra, de elég valószínűnek tűnik, hogy akár már szeptemberben megindulhat a monetáris lazítás, ami a tőkepiacokra is nagy hatással lehet.

A tegnapi nappal kezdetét vette az év legfontosabb konferenciája a Kansas állambeli Jackson Hole-ban. Az esemény fő témája a munkaerőpiaci kihívások és demográfiai, valamint gazdaságpolitikai vonatkozásai, a befektetők azonban elsősorban Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédére figyelnek. A fő kérdés az, hogy vajon az amerikai jegybank első emberének beszéde milyen monetáris politikai stratégiát vetít előre az év hátralévő részét tekintve.

A Fed jelenleg kifejezetten nehéz helyzetben van, hiszen az erősödő árnyomás mellett a munkaerőpiacról is rossz hírek érkeztek az elmúlt hónapokban, így a szakértők szerint kifejezetten erős a stagfláció veszélye.

Powell beszédét az amerikai gazdaság értékelésével kezdte. Az elnök szerint az amerikai gazdaság 2025-ben összességében ellenállónak bizonyult, de a kockázatok egyre inkább a munkaerőpiac felé tolódnak el. A monetáris tanács héten kiadott nyilatkozata alapján a döntéshozók még az inflációt látták nagyobb kockázatnak, ezért jelentett nagy meglepetés Powell kijelentése.

A munkapiacon jelenleg furcsa egyensúly alakult ki, mivel Donald Trump elnök vámpolitikája és bevándorlási szabályok szigorítása egyszerre csökkenti a keresletet és a kínálatot. Ennek köszönhetően jelenleg alacsony a munkanélküliség, ez azonban inkább az aktivitás csökkenésének köszönhető, nem pedig a teremtett álláshelyeknek. Powell szerint

ez a helyzet egyértelműen a lefelé mutató kockázatokat erősíti, melyek realizálódása esetén akár komoly elbocsátási hullámok is jöhetnek.

A gazdaság lassulásának kockázatát erősítették az idei GDP-adatok is, az év első felének 1,2 százalékos növekedési üteme ugyanis messze elmarad az egy éve tapasztalt 2,5 százaléktól.

Eközben a kamatszint már hosszú ideje korlátozó, és bár Powell szerint biztosítja az inflációs várakozások megfelelő horgonyzását, egyre érezhetőbben hűti a gazdaságot. A jegybankelnök szerint a kamatszint jelenleg mintegy 100 bázisponttal van a semleges szint felett.

Az inflációval kapcsolatban a Fed első embere úgy nyilatkozott, hogy tavaly a szigorú monetáris politikának köszönhetően képesek voltak jelentősen hűteni a fogyasztói áremelkedés ütemét, a dezinflációs folyamatra azonban az idei események akár súlyos negatív hatást is gyakorolhatnak. Bár egyes közgazdászok szerint a vámoknak lehet, hogy csak egyszeri árnövelő hatása lesz, Powell szerint inkább az elhúzódó, fokozatos és tartós áremelkedés a valószínű forgatókönyv. Bár júliusban az infláció és a maginfláció egyaránt az árstabilitást jelentő 2 százalékos szint felett volt (2,6, illetve 2,9 százalék), a jegybank elnöke szerint az irány jó.

A jegybanki tisztán látást ráadásul a kereskedelmi háború bizonytalansága is gátolja, az új gazdaságpolitika hatását így egyelőre még nem tudja kellő bizonyossággal meghatározni a Fed. Ebből kifolyólag a Fed elsődleges célkitűzése az inflációs várakozások horgonyzottan tartása, az elnök szerint pedig a jegybank megpróbálja figyelmen kívül hagyni a vámok egyszeri hatását monetáris politikai döntései során.

Az aszimmetrikus kockázatok (a munkaerőpiac állapota a kamatcsökkentés, míg az inflációs folyamatok inkább a kamatemelés felé mutatnak) miatt a Fed a közeljövőben egyensúlyozni kényszerül teljes foglalkoztatást és árstabilitást célzó mandátuma között. A kockázatok pedig jelenleg a munkaerőpiaci oldalon tűnnek erősebbnek.

A helyzet romlása nem szükségszerűen, de akár a kamatszint csökkentését is indokolttá teheti

- jelentette ki a jegybank elnöke.

A felülvizsgált kilátásokat ismertetve Powell kijelentette, hogy a kockázatok eltolódása indokolttá teheti a monetáris politikai stratégia módosítását, ami egyértelműen erősíti a szeptemberi kamatvágásról szóló várakozásokat.

Powell természetesen nem utalt semmilyen konkrét időpontra a kamatvágást illetően, állítása szerint a jegybank továbbra is óvatosan, adatvezérelt módon halad majd. A jegybankelnök kijelentése ugyanakkor egyértelmű jelet adott a befektetőknek, hogy a Trump által régóta sürgetett kamatvágás a közeljövőben megkezdődhet, az elmúlt hónapok adatai alapján pedig már egy szeptemberi csökkentés is igencsak elképzelhetőnek tűnik. A beszéd hatására megmozdultak a piaci várakozások is, jelenleg pedig a szakértők 90 százaléka kamatvágást várnak a monetáris tanács következő, szeptemberi ülésén.

A jelenlegi gazdasági helyzet értékelése mellett Jerome Powell a Fed elmúlt 5 éves stratégiáját is értékelte. Eszerint a 2010-es évek alacsony kamatkörnyezetében meghatározó fogalomnak számító minimum alsó korlát a jövőben már nem lesz olyan hangsúlyos, mint eddig, miközben az "átlagos inflációs cél" szintén kikerül a jegybank szótárából.

Powell azt is elmondta, hogy a foglalkoztatás időnként inflációs kockázat nélkül is meghaladhatja a teljes foglalkoztatottsági szintet, az árstabilitás veszélyeztetése esetén azonban természetesen nem marad el a jegybanki reakció sem. Végezetül a Fed elnöke a semleges kamatszintről is szót ejtett, amely szerinte a 2010-es évekhez képest napjainkban jóval magasabb, és akár hosszabb távon az is maradhat.

