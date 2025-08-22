Elképesztő találat: hamarosan rekord mennyiségű olaj szökik a felszínre!

Az Orlen csoport legújabb norvégiai felfedezése az Omega Alpha projekt keretében történt az Északi-tenger Yggdrasil területén. A partnerek fejlett fúrási technológiákat alkalmaztak, amelyek lehetővé tették a gyors és pontos feltárást egy kiterjedt területen, írja a Reuters.
A fúrás egy 2250 méter mélységű függőleges kúttal kezdődött, amelyből több többirányú vízszintes kutat fúrtak. Ezek közül három meghaladta a 10 kilométeres hosszúságot, ami rekordot jelent a norvég kontinentális talapzaton.
"Az Omega Alpha projekt új standardokat állít fel a feltárási tevékenységekben. Az ultra-hosszú, nagy pontosságú vízszintes kutak fúrásával a partnerek kiváló minőségű adatokat gyűjtöttek, amelyek megkönnyíthetik és felgyorsíthatják a potenciális termelés beindítását" - nyilatkozta Wiesław Prugar, az Orlen igazgatótanácsának upstream területért felelős vezetője.
A három hónapos projekt során a partnerek összesen 45 kilométernyi fúrást végeztek, jelentős szénhidrogén-készleteket, főként olajat fedezve fel,
amelynek becsült kitermelhetõ mennyisége 96-134 millió hordó olajegyenértékre tehető.
A vízszintes kutak fúrása során a partnerek geo-irányítási technológiát alkalmaztak, amely lehetővé teszi a fúrási pálya valós idejű frissítését a fúrófej mögött elhelyezett érzékelőkből folyamatosan érkező adatok alapján. Ez segít a kutat az olajrétegen belül tartani, jelentősen javítva a gyűjtött tározóadatok minőségét.
Az Omega Alpha projekt a 873, 873B és 1249 számú termelési engedélyeken belüli fúrásokat foglalta magában. Az első kettőben az Orlen Upstream Norway 12,3 százalékos, az utóbbiban 9,84 százalékos részesedéssel rendelkezik. A licencpartnerek között szerepel az Aker BP és az Equinor, valamint a PL1249 esetében a Petoro is.
Az Orlen licencekben való részesedése alapján
a legújabb felfedezés 10,5-15 millió hordó olajegyenértékre becsült további kitermelhetõ erőforrást biztosít a vállalatcsoportnak.
Az Omega Alpha az Orlen csoport második idei felfedezése. Az előző az E-prospect tározó volt, amely becslések szerint 3-7 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő kitermelhetõ erőforrást tartalmaz, és a termelő Skarv mező közelében található, ahol az Orlen Upstream Norway szintén licencpartner.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Tragikusan elbukott az olasz bank mesterterve, ez lehet számára a vég
Nem sikerült a részvényesi szavazás.
Megtévesztő adat érkezett az ázsiai országból
Egyszerre nő is, meg csökken is az infláció.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss információk.
Szomorú térkép érkezett: pocséknak ítélik a magyarok a pénzügyi helyzetüket
Messze az uniós átlag alatti pontszám mutatkozik.
10 milliárd dolláros üzletet kötött a Meta
Cél az AI-infrastruktúra fejlesztése.
Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk
Mark Zuckerberget kereste meg.
Egyetlen mondat mindent megváltoztatott Ukrajnában: így garantálhatják az ország biztonságát
A szuperhatalom is beszáll.
Varga Mihály: továbbra is óvatos és türelmes az MNB
Nem tágítanak az eddigi céloktól.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.