Gazdaság

Elképesztő találat: hamarosan rekord mennyiségű olaj szökik a felszínre!

Portfolio
Az Orlen Upstream Norway és partnerei rekordméretű olajfelfedezést tettek a norvég kontinentális talapzaton, amelynek becsült kitermelhetõ készlete elérheti a 134 millió hordó olajegyenértéket - jelentette a Reuters.

Az Orlen csoport legújabb norvégiai felfedezése az Omega Alpha projekt keretében történt az Északi-tenger Yggdrasil területén. A partnerek fejlett fúrási technológiákat alkalmaztak, amelyek lehetővé tették a gyors és pontos feltárást egy kiterjedt területen, írja a Reuters.

A fúrás egy 2250 méter mélységű függőleges kúttal kezdődött, amelyből több többirányú vízszintes kutat fúrtak. Ezek közül három meghaladta a 10 kilométeres hosszúságot, ami rekordot jelent a norvég kontinentális talapzaton.

"Az Omega Alpha projekt új standardokat állít fel a feltárási tevékenységekben. Az ultra-hosszú, nagy pontosságú vízszintes kutak fúrásával a partnerek kiváló minőségű adatokat gyűjtöttek, amelyek megkönnyíthetik és felgyorsíthatják a potenciális termelés beindítását" - nyilatkozta Wiesław Prugar, az Orlen igazgatótanácsának upstream területért felelős vezetője.

A három hónapos projekt során a partnerek összesen 45 kilométernyi fúrást végeztek, jelentős szénhidrogén-készleteket, főként olajat fedezve fel,

amelynek becsült kitermelhetõ mennyisége 96-134 millió hordó olajegyenértékre tehető.

A vízszintes kutak fúrása során a partnerek geo-irányítási technológiát alkalmaztak, amely lehetővé teszi a fúrási pálya valós idejű frissítését a fúrófej mögött elhelyezett érzékelőkből folyamatosan érkező adatok alapján. Ez segít a kutat az olajrétegen belül tartani, jelentősen javítva a gyűjtött tározóadatok minőségét.

Az Omega Alpha projekt a 873, 873B és 1249 számú termelési engedélyeken belüli fúrásokat foglalta magában. Az első kettőben az Orlen Upstream Norway 12,3 százalékos, az utóbbiban 9,84 százalékos részesedéssel rendelkezik. A licencpartnerek között szerepel az Aker BP és az Equinor, valamint a PL1249 esetében a Petoro is.

Az Orlen licencekben való részesedése alapján

a legújabb felfedezés 10,5-15 millió hordó olajegyenértékre becsült további kitermelhetõ erőforrást biztosít a vállalatcsoportnak.

Az Omega Alpha az Orlen csoport második idei felfedezése. Az előző az E-prospect tározó volt, amely becslések szerint 3-7 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő kitermelhetõ erőforrást tartalmaz, és a termelő Skarv mező közelében található, ahol az Orlen Upstream Norway szintén licencpartner.

Címlapkép forrása: Shutterstock

