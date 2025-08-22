Hétfőn kiderülnek a kormány újabb döntései

Kormányinfót tart hétfő délután fél négykor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen megtudhatjuk az árrésstop meghosszabbításának részleteit, illetve a kormány esetleges további döntéseit.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken már bejelentette egy zárt Facebook-csoportban, hogy

az árrésstop meghosszabbításáról döntött a kormány.

A részletek azonban egyelőre nem ismertek, a legfontosabb kérdés, hogy meddig marad velünk az intézkedés.

Ennek tisztázásában is segíthet a hétfő délutáni kormányinfó, a meghívó szerint fél négytől számol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a friss döntésekről.

Az árrésstopok mellett korábban arról lehetett hallani, hogy a kormány tárgyalja az új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet, melyet az amerikai-európai vámmegállapodás negatív hatásainak ellensúlyozására szánnak. Ha már született ezzel kapcsolatban döntés, akkor szintén hétfőn várható annak bejelentése.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

