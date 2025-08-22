  • Megjelenítés
Hétfőn kiderülnek a kormány újabb döntései
Gazdaság

Hétfőn kiderülnek a kormány újabb döntései

Portfolio
Kormányinfót tart hétfő délután fél négykor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen megtudhatjuk az árrésstop meghosszabbításának részleteit, illetve a kormány esetleges további döntéseit.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken már bejelentette egy zárt Facebook-csoportban, hogy

az árrésstop meghosszabbításáról döntött a kormány.

A részletek azonban egyelőre nem ismertek, a legfontosabb kérdés, hogy meddig marad velünk az intézkedés.

Ennek tisztázásában is segíthet a hétfő délutáni kormányinfó, a meghívó szerint fél négytől számol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a friss döntésekről.

Az árrésstopok mellett korábban arról lehetett hallani, hogy a kormány tárgyalja az új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet, melyet az amerikai-európai vámmegállapodás negatív hatásainak ellensúlyozására szánnak. Ha már született ezzel kapcsolatban döntés, akkor szintén hétfőn várható annak bejelentése.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: Guláys Gergely FB

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2214385916-éghajlat-fenntartható-fény-időjárás-klímaváltozás-környezet-meteorológia-nap-természet
Gazdaság
Lépést tartani az ESG-követelményekkel immár nem pusztán opció – Küszöbön a fenntarthatóság csúcseseménye
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility