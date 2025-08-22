Hihetetlen, de még a gödörben is tudott tovább esni a magyar beruházás

Idén a második negyedévben a hazai beruházások mennyisége 1,1 százalékkal elmaradt az előző negyedévitől - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Ez a kilencedik egymást követő negyedév, amikor a beruházási teljesítmény visszaesik, és három éve meredek zuhanásban van. A lejtmenet tempója ugyan valamivel mérsékeltebb, de a mai adat így is kiábrándító képet fest a gazdasági kilátásokról.

Az alaposan túlfújt (és durván megdrágított) beruházások 2022 elején fordultak lejtmenetbe, de arra senki nem számított, hogy ekkora mélyrepülést látunk majd. A visszaesés tavaly már történelmi mértékű volt, a rendszerváltozás óta nem láttunk ekkora zuhanást, mint 2024-ben (-13,8%).

A KSH az első adatközléskor még nem közöl részleteket, közleményében csak annyit jegyzett meg, hogy a beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte. (Emögött vélhetően állami útfejlesztések állnak.)

Az év első fél évében a beruházások 10%-kal vannak lejjebb, mint a gyászos 2024-es évben voltak, számításaink szerint még érdemi második féléves élénkülés esetében sem nagyon menthető az éves átlagos visszaesés 6%-nál kisebbre.

Az idén több óriásberuházás kerül aktiválásra (a legismertebbek a BMW, CATL, BYD), amelyek egyszeri felhúzó hatást jelentenek a beruházási teljesítményre. Ezek sokat javíthatnak a képen a második félévben, de a gazdasági kilátások így sem fényesek. A szakértők 0,5-1 százalékos GDP-növekedést várnak 2025-re.

