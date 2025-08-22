  • Megjelenítés
Itt a friss időjárás-előrejelzés: nem mindenki fog örülni a hétvégén
Gazdaság

Itt a friss időjárás-előrejelzés: nem mindenki fog örülni a hétvégén

Portfolio
A hazánk időjárását tegnap óta alakító, Lukas névre keresztelt ciklon középpontja a Tiszántúl helyezkedik el, és fokozatosan kelet felé halad. A HungaroMet előrejelzése szerint a pénteken a nap első felében erősen felhős időjárás lesz a jellemző, északnyugat felől csapadékzóna lép majd be a légkörbe. A hétvége folyamán azonban országszerte napos idő várható, míg esőre csak elszórtan kell felkészülni. A hőmérséklet a következő napokban jócskán az ilyenkor átlagos alatt alakul majd.

Ahogy már korábban is megírtuk, a Lukas névre keresztelt légörvény felhőzete tegnap érte el hazánkat, kiterjedt csapadékrendszereket hozva a Kárpát-medence légterébe. Az elkövetkező napokban a hőmérséklet elmaradni látszik az ilyenkor szokásoshoz képest, míg a hétvégétől újra melegedés indul majd, azonban kánikulára nem számíthatunk.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: kiderült, merre csap le a Magyarország felett kavargó légörvény

Időjárás pénteken

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint  pénteken a nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, míg a délután folyamán, főleg a Dunántúlon felszakadozik majd a felhőzet és kisüthet a nap.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 Celsius-fok között alakul,

az északi tájakon pedig ennél is hűvösebb lehet. Késő estére 15 és 20 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

A veszélyjelzések alapján pénteken Budapesten és az ország északkeleti vármegyéiben lehet zivatarra számítani.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a hétvégén

Péntekről szombatra virradóra keleten is felszakadozik már a felhőzet, míg másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Szombat napközben gomolyfelhős, napos idő várható, az északnyugati, nyugati szél pedig többfelé megélénkül, helyenként pedig meg is erősödik majd.

A délután folyamán átlagosan 20-25 Celsius-fok között alakul majd a hőmérséklet.

Vasárnap javarészt ugyancsak napos, gomolyfelhős időre kell készülni. Északkeleten, illetve a délnyugaton néhol zápor, zivatar előfordulhat. A minimum hőmérséklet várhatóan

9 és 15 Celsius-fok között alakul majd, míg a délután folyamán 19-24 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a jó hír, amire a legtöbb magyar ember várt

Életveszélyes hullámokat okozhat Erin

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orbán viktor bejelent kormánydöntés
Gazdaság
Barátság kőolajvezeték: megszólalt Orbán Viktor
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility