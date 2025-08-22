Itt a friss időjárás-előrejelzés: nem mindenki fog örülni a hétvégén

A hazánk időjárását tegnap óta alakító, Lukas névre keresztelt ciklon középpontja a Tiszántúl helyezkedik el, és fokozatosan kelet felé halad. A HungaroMet előrejelzése szerint a pénteken a nap első felében erősen felhős időjárás lesz a jellemző, északnyugat felől csapadékzóna lép majd be a légkörbe. A hétvége folyamán azonban országszerte napos idő várható, míg esőre csak elszórtan kell felkészülni. A hőmérséklet a következő napokban jócskán az ilyenkor átlagos alatt alakul majd.

Ahogy már korábban is megírtuk, a Lukas névre keresztelt légörvény felhőzete tegnap érte el hazánkat, kiterjedt csapadékrendszereket hozva a Kárpát-medence légterébe. Az elkövetkező napokban a hőmérséklet elmaradni látszik az ilyenkor szokásoshoz képest, míg a hétvégétől újra melegedés indul majd, azonban kánikulára nem számíthatunk.

Időjárás pénteken

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken a nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, míg a délután folyamán, főleg a Dunántúlon felszakadozik majd a felhőzet és kisüthet a nap.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 Celsius-fok között alakul,

az északi tájakon pedig ennél is hűvösebb lehet. Késő estére 15 és 20 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

A veszélyjelzések alapján pénteken Budapesten és az ország északkeleti vármegyéiben lehet zivatarra számítani.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a hétvégén

Péntekről szombatra virradóra keleten is felszakadozik már a felhőzet, míg másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Szombat napközben gomolyfelhős, napos idő várható, az északnyugati, nyugati szél pedig többfelé megélénkül, helyenként pedig meg is erősödik majd.

A délután folyamán átlagosan 20-25 Celsius-fok között alakul majd a hőmérséklet.

Vasárnap javarészt ugyancsak napos, gomolyfelhős időre kell készülni. Északkeleten, illetve a délnyugaton néhol zápor, zivatar előfordulhat. A minimum hőmérséklet várhatóan

9 és 15 Celsius-fok között alakul majd, míg a délután folyamán 19-24 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.

