Itt a friss időjárás-előrejelzés: nem mindenki fog örülni a hétvégén

Ahogy már korábban is megírtuk, a Lukas névre keresztelt légörvény felhőzete tegnap érte el hazánkat, kiterjedt csapadékrendszereket hozva a Kárpát-medence légterébe. Az elkövetkező napokban a hőmérséklet elmaradni látszik az ilyenkor szokásoshoz képest, míg a hétvégétől újra melegedés indul majd, azonban kánikulára nem számíthatunk.
Időjárás pénteken
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken a nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, míg a délután folyamán, főleg a Dunántúlon felszakadozik majd a felhőzet és kisüthet a nap.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 Celsius-fok között alakul,
az északi tájakon pedig ennél is hűvösebb lehet. Késő estére 15 és 20 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.
A veszélyjelzések alapján pénteken Budapesten és az ország északkeleti vármegyéiben lehet zivatarra számítani.
Időjárás a hétvégén
Péntekről szombatra virradóra keleten is felszakadozik már a felhőzet, míg másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Szombat napközben gomolyfelhős, napos idő várható, az északnyugati, nyugati szél pedig többfelé megélénkül, helyenként pedig meg is erősödik majd.
A délután folyamán átlagosan 20-25 Celsius-fok között alakul majd a hőmérséklet.
Vasárnap javarészt ugyancsak napos, gomolyfelhős időre kell készülni. Északkeleten, illetve a délnyugaton néhol zápor, zivatar előfordulhat. A minimum hőmérséklet várhatóan
9 és 15 Celsius-fok között alakul majd, míg a délután folyamán 19-24 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
