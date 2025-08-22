Kellemetlen meglepetés Európa legnagyobb gazdaságától

Az előzetesen becsült 0,4% helyett mindössze 0,2%-kal bővült a második negyedévben a német gazdaság – derül ki a pénteken közölt részletes eredményekből. A szakemberek negyedéves alapon is rontották a számokat, így 0,3 százalékos volt a visszaesés.

Az év első negyedévében még meglepően jól teljesített a német gazdaság, hiszen a tavalyi negyedik negyedévhez képest 0,3%-os növekedést mértek. Ennek lett meg a böjtje a második negyedévben, amikor a friss felülvizsgálat szerint az eddig gondolt 0,1 százalék helyett 0,3 százalékos volt a visszaesés.

Az ING Bank elemzői azt emelik ki a pénteki adatközlés kapcsán, hogy az első negyedévben látott előrehozott exportot teljesen kompenzálta a második negyedév. Az év elején az amerikai vámterheket akarták megelőzni a cégek a készleteik feltöltésével, ez azonban a következő hónapokban negatívan befolyásolta a német exportot.

Az elemzők kiemelik, hogy a csütörtökön publikált beszerzési menedzserindex adata szerint a német üzleti optimizmus töretlen, ez azonban egyelőre kevés ahhoz, hogy GDP-növekedésben is megmutatkozzon. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az euró továbbra is erős, akkor nehéz azt elképzelni, hogy az év második felében az exportra épülő német gazdaság kimozduljon ebből a stagnálás körüli állapotból,

javulás csak 2026-tól várható – vélik az ING szakemberei.

