Kellemetlen meglepetés Európa legnagyobb gazdaságától

Az év első negyedévében még meglepően jól teljesített a német gazdaság, hiszen a tavalyi negyedik negyedévhez képest 0,3%-os növekedést mértek. Ennek lett meg a böjtje a második negyedévben, amikor a friss felülvizsgálat szerint az eddig gondolt 0,1 százalék helyett 0,3 százalékos volt a visszaesés.
Az ING Bank elemzői azt emelik ki a pénteki adatközlés kapcsán, hogy az első negyedévben látott előrehozott exportot teljesen kompenzálta a második negyedév. Az év elején az amerikai vámterheket akarták megelőzni a cégek a készleteik feltöltésével, ez azonban a következő hónapokban negatívan befolyásolta a német exportot.
Az elemzők kiemelik, hogy a csütörtökön publikált beszerzési menedzserindex adata szerint a német üzleti optimizmus töretlen, ez azonban egyelőre kevés ahhoz, hogy GDP-növekedésben is megmutatkozzon. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az euró továbbra is erős, akkor nehéz azt elképzelni, hogy az év második felében az exportra épülő német gazdaság kimozduljon ebből a stagnálás körüli állapotból,
javulás csak 2026-tól várható – vélik az ING szakemberei.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
