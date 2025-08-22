  • Megjelenítés
Lángokban a Barátság vezeték – Reagált a Mol
Lángokban a Barátság vezeték – Reagált a Mol

A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált – közölte a Mol a Portfolio kérdésére.

Ahogy arról mi is beszámoltunk,

újabb támadást intézett Ukrajna augusztus 22-re virradóra a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték ellen,

a beszámoló szerint az ukrán 14. drónezred kamikaze eszközökkel támadt a csővezeték egyik állomására.

Az esetről a pilóta nélküli erők parancsnoka, a magyar származású Robert Brovdi, akinek a hívójele a „Magyar” a közösségi médiában számolt be a történtekről: kifejtette, hogy az akciót még augusztus 21-én késő este hajtották végre a „Madarai”.

A Mol most válaszolt a Portfolio megkeresésére, elmondásuk szerint

A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

Címlapkép forrása: Portfolio

