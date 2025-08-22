  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe,

ha a kutak érvényesítik az áremelést a kisker árakban.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.22-én): 

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 587 Ft/liter 
