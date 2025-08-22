Megtévesztő adat érkezett az ázsiai országból

A ma közzétett adatok szerint júliusban tovább lassult az infláció Japánban, amely éves alapon már csak 3,1 százalék volt a májusi 3,5 és a júniusi 3,3 százalék után. Az adatok megfelelnek a piaci elemzők várakozásainak, akik az energiahordozók világpiaci árának csökkenése miatt szintén lassuló áremelkedési ütemet vártak. A csökkenés további okai a kormányzati rezsitámogatás és a tandíjak mérséklődése voltak.

Bár a fogyasztói áremelkedés mértéke folyamatosan lassul január óta, továbbra is számos jel utal az áremelkedés tartós, a jegybanki árstabilitási célját jóval meghaladó ütemére. Ezek közül talán a legfontosabb az élelmiszerek árának változása, amely az elmúlt évben 7,6 százalékkal emelkedett, 0,4 százalékpontot gyorsulva júniushoz képest. Szintén az árnyomás erősödésére utal a feldolgozatlan élelmiszerek és energiahordozók árának változását nem tartalmazó maginflációs adatsor, amely megszakítás nélkül növekedett tavaly július óta. Akkor 1,9 százalék volt az index éves visszatekintő növekedési üteme, de ez egy év alatt majdnem duplájára gyorsult, jelenleg pedig 3,4 százalékon áll.

A legfrissebb statisztikák tehát azt mutatják, hogy a kedvező rövid távú hatások (kormányzati ártámogatás, energiaárak kedvező alakulása) ellenére egyre inkább erősödik az általános, teljes gazdaságra kiterjedő árnyomás Japánban.

A fogyasztói árnövekedés üteme 2022 áprilisa óta meghaladja a Bank of Japan árstabilitási célját (2 százalékos infláció), ráadásul a gazdaság alapfolyamatai a további növekedés irányába mutatnak.

Ezen adatok alapján egyre valószínűbbnek tűnik a kamatemelés, amely a várakozások szerint a jegybank októberi kamatdöntő ülésén meg is történik majd.

Az inflációs nyomás erősödése mellett ezt erősíti a vártnál kedvezőbb második negyedéves GDP-adat, valamint az általános gazdasági bizonytalanság csökkenése is, amely a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodásnak köszönhető.

Taro Kimura, a Bloomberg közgazdásza is a kamatemelést erősítő tényekre hívta fel a figyelmet. Az elemző szerint

bár első látásra megtévesztően jónak tűnik a fogyasztói árnövekedés lassuló trendje, a háttérben tovább erősödik az inflációs nyomás. A rizs árának és a munkabérek dinamikus emelkedése csak fokozatosan jelenik meg a végső fogyasztói árakban, így a feldolgozott élelmiszerek áremelkedésének egy része még előttünk áll.

Az októberi kamatemelés valószínűsége az elmúlt hetekben a makrogazdasági adatok megjelenésével tehát egyre nőtt, az egy hónappal ezelőtti 42 százalékhoz képest pedig most már a Bloomberg által megkérdezett elemzők többsége (51 százalék) az irányadó ráta emelését várja októberben.

Yoshiki Shinke, a Dai-Ichi Life Research Institute szenior elemzője szerint

a japán gazdaság állapota alapján a BoJ lényegében már bármikor - akár októberben - kamatot emelhet, de nem lenne az sem meglepő, ha megvárná vele a tartós bérnövekedési ütem kirajzolódását. Ebben az esetben december, vagy jövő január lehet a valószínű dátum.

