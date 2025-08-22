Megtévesztő adat érkezett az ázsiai országból

A ma közzétett adatok szerint júliusban tovább lassult az infláció Japánban, amely éves alapon már csak 3,1 százalék volt a májusi 3,5 és a júniusi 3,3 százalék után. Az adatok megfelelnek a piaci elemzők várakozásainak, akik az energiahordozók világpiaci árának csökkenése miatt szintén lassuló áremelkedési ütemet vártak. A csökkenés további okai a kormányzati rezsitámogatás és a tandíjak mérséklődése voltak.
Bár a fogyasztói áremelkedés mértéke folyamatosan lassul január óta, továbbra is számos jel utal az áremelkedés tartós, a jegybanki árstabilitási célját jóval meghaladó ütemére. Ezek közül talán a legfontosabb az élelmiszerek árának változása, amely az elmúlt évben 7,6 százalékkal emelkedett, 0,4 százalékpontot gyorsulva júniushoz képest. Szintén az árnyomás erősödésére utal a feldolgozatlan élelmiszerek és energiahordozók árának változását nem tartalmazó maginflációs adatsor, amely megszakítás nélkül növekedett tavaly július óta. Akkor 1,9 százalék volt az index éves visszatekintő növekedési üteme, de ez egy év alatt majdnem duplájára gyorsult, jelenleg pedig 3,4 százalékon áll.
A legfrissebb statisztikák tehát azt mutatják, hogy a kedvező rövid távú hatások (kormányzati ártámogatás, energiaárak kedvező alakulása) ellenére egyre inkább erősödik az általános, teljes gazdaságra kiterjedő árnyomás Japánban.
A fogyasztói árnövekedés üteme 2022 áprilisa óta meghaladja a Bank of Japan árstabilitási célját (2 százalékos infláció), ráadásul a gazdaság alapfolyamatai a további növekedés irányába mutatnak.
Ezen adatok alapján egyre valószínűbbnek tűnik a kamatemelés, amely a várakozások szerint a jegybank októberi kamatdöntő ülésén meg is történik majd.
Az inflációs nyomás erősödése mellett ezt erősíti a vártnál kedvezőbb második negyedéves GDP-adat, valamint az általános gazdasági bizonytalanság csökkenése is, amely a Donald Trump amerikai elnökkel kötött kereskedelmi megállapodásnak köszönhető.
Taro Kimura, a Bloomberg közgazdásza is a kamatemelést erősítő tényekre hívta fel a figyelmet. Az elemző szerint
bár első látásra megtévesztően jónak tűnik a fogyasztói árnövekedés lassuló trendje, a háttérben tovább erősödik az inflációs nyomás. A rizs árának és a munkabérek dinamikus emelkedése csak fokozatosan jelenik meg a végső fogyasztói árakban, így a feldolgozott élelmiszerek áremelkedésének egy része még előttünk áll.
Az októberi kamatemelés valószínűsége az elmúlt hetekben a makrogazdasági adatok megjelenésével tehát egyre nőtt, az egy hónappal ezelőtti 42 százalékhoz képest pedig most már a Bloomberg által megkérdezett elemzők többsége (51 százalék) az irányadó ráta emelését várja októberben.
Yoshiki Shinke, a Dai-Ichi Life Research Institute szenior elemzője szerint
a japán gazdaság állapota alapján a BoJ lényegében már bármikor - akár októberben - kamatot emelhet, de nem lenne az sem meglepő, ha megvárná vele a tartós bérnövekedési ütem kirajzolódását. Ebben az esetben december, vagy jövő január lehet a valószínű dátum.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Varga Mihály: továbbra is óvatos és türelmes az MNB
Nem tágítanak az eddigi céloktól.
Új rekordok születtek a Duna House-nál
Erősre sikerült a negyedév.
Vigyázat, hamarosan felfüggeszti az ügyintézést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
Ezen a napon senki ne próbálkozzon.
Lángokban a Barátság vezeték – Reagált a Mol
Fókuszban az ellátás biztonsága.
Kellemetlen meglepetés Európa legnagyobb gazdaságától
Hiába bizakodtunk az első negyedév után.
Minden fenyegetés hiába: beintettek Trumpnak a nagyhatalmak
Nem számítanak a vámok.
Vészjósló előrejelzés érkezett: tovább drágulhat a csokoládé
Nehéz helyzetben az iparág.
Hihetetlen, de még a gödörben is tudott tovább esni a magyar beruházás
Kiábrándító adatok érkeztek.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?