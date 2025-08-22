Nagy bejelentést tett a DeepSeek

A kínai DeepSeek hivatalos WeChat-fiókján közzétett bejegyzés alatt a vállalat elárulta, hogy az újonnan kiadott V3.1 modelljének "UE8M0 FP8" pontossági formátuma

kifejezetten a hamarosan megjelenő, következő generációs hazai gyártású chipekhez lett optimalizálva.

Az FP8, vagyis a 8 bites lebegőpontos formátum olyan adatfeldolgozási módszer, amely növelheti a nagy mélytanulási modellek képzésének és következtetéseinek számítási hatékonyságát.

A DeepSeek utalása a közelgő új generációs kínai chipekre azt jelezheti, hogy a vállalat szorosabban kíván együttműködni Kína feltörekvő AI chip ökoszisztémájával, válaszul Washington fejlett félvezető exportkorlátozásaira és Peking chip önellátásra irányuló törekvéseire.

A bejelentés körülbelül két héttel azután történt, hogy Peking állítólag arra ösztönözte a kínai AI-fejlesztőket, hogy az Nvidia grafikus feldolgozó egységei helyett hazai alternatívákat használjanak. Bár elemzők szerint a kínai AI chipgyártók technológiai fejlettségben és méretben elmaradnak az Nvidia mögött, olyan szereplők, mint a Huawei, jelentős előrelépéseket tettek.

A csütörtöki bejegyzésében a DeepSeek nem fedte fel, milyen chipeket használt a V3.1 betanításához, vagy hogy az UE8M0 FP8 mely helyi chipekkel lehet kompatibilis.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio