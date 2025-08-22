Napokra leáll a szállítás a Barátság vezetéken, Szijjártó Péter levelet küldött az Európai Bizottságnak

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amelynek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján
legkevesebb öt napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába.
Szijjártó Péter közölte, hogy az Európai Bizottság még januárban írásban vállalta, hogy fel fog lépni a tagállamok energiaellátásáért felelős vezetékekkel szembeni támadások ellen.
Ezért ma Juraj Blanár szlovák külügyminiszter kollégával levelet küldtünk Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jorgensen energiaügyi biztosnak, melyben felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy - ígéretének megfelelően - tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket
- tájékoztatott.
A magyar-szlovák közös levélben hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság a 2025. január 27-én kiadott nyilatkozatában megerősítette, hogy a tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra integritása biztonsági kérdés az EU számára is, és felszólított minden harmadik országot ennek tiszteletben tartására. Illetve arra is kitért a brüsszeli testület, hogy "kész intézkedéseket hozni a kritikus infrastruktúra, például az elektromos kábelek, valamint az olaj- és gázvezetékek vagy -létesítmények védelme érdekében".
Ezek a támadások a két országba irányuló olajszállítások felfüggesztését eredményezték. A legutóbbi rakétatámadás következtében a szállítások legalább öt napig felfüggesztésre kerültek.
- mutattak rá.
Ezért határozottan felszólítjuk a Bizottságot, hogy haladéktalanul tartsa be az említett nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásokat, és garantálja a tagállamok energiaellátásának biztonságát
- írták.
