Nem beszél ma a Kossuth Rádióban Orbán Viktor
Nem beszél ma a Kossuth Rádióban Orbán Viktor

Orbán Viktor péntek reggel végül nem beszélt a Kossuth Rádióban, bár előzetesen várni lehetett, hogy a miniszterelnök megszólal a pénteki kormányülés után.

(Frissítés: bár a rádió műsorában szerepelt, végül nem beszélt élőben Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, így a cikkünk korábbi verziója nem mérvadó).

Hamarosan ismét mikrofon mögé ül Orbán Viktor miniszterelnök, aki szokásos péntek reggeli rádióinterjújában élőben ismerteti a csütörtöki kormányülésen hozott döntéseket. A beszélgetés központi témái között a gazdasági ügyek is előtérbe kerülnek: várhatóan szó lesz az Otthon Start Program további könnyítéseiről, amelyről a napokban Panyi Miklós államtitkár is jelezte, hogy a kormány mérlegeli a fiatalok további megsegítését.

Az interjúban minden bizonnyal terítékre kerül az is, hogy milyen hatással lehet a magyar gazdaságra az a frissen bemutatott EU–USA kereskedelmi megállapodás, amelynek részleteiről csütörtökön számolt be az Európai Bizottság.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a kormányfő is segítséget ígért az exportkitett magyar vállalkozásoknak.

Orbán Viktor a várakozások szerint arról is beszél majd, hogy a kormány hogyan értékeli a megállapodás jelentőségét a hazai exportőrök, illetve a hazai vállalatok szempontjából.

A külpolitikai helyzet sem marad ki a napirendből. A miniszterelnök várhatóan értékeli a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett orosz–ukrán béketárgyalások jelenlegi állását. A tárgyalások kapcsán felmerült, hogy Budapest akár helyszínt is adhatna egy esetleges csúcstalálkozónak, bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban elutasította ezt a lehetőséget.

Orbán minden bizonnyal kitér a csütörtöki eseményekre is, köztük arra az orosz rakétatámadásra, amely Munkácsot érte, és amely ismét ráirányította a figyelmet a háború súlyos humanitárius következményeire.

Orbán Viktor megszólalása tehát egyszerre adhat majd képet a kormány legfrissebb gazdasági döntéseiről és Magyarország külpolitikai pozíciójáról egy feszült nemzetközi környezetben. Az interjút élőben követhetik a hallgatók a közmédia frekvenciáin.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Fisher Zoltán

