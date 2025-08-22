Orbán Viktor elárulta: meghosszabbítja az árrésstopot a kormány

A kormány döntött arról, hogy meghosszabbítja az árrésstopot – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban. A részletek egyelőre nem ismertek, vélhetően néhány napon belül érkezik hivatalos bejelentés is.

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

- írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.

A részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

Azt már korábban bejelentették, hogy augusztus 21-én ülésezik a kormány, amikor dönt az árrésstop további sorsáról, ugyanakkor meglepetés, hogy ezzel kapcsolatban

nem történt hivatalos bejelentés, hanem a kormányfő egy zárt Facebook-csoportban kommunikált elsőként.

Elemzők szerint az árrésstop hatására mintegy 1,5 százalékponttal csökkent az infláció, de még júliusban is 4,3% volt, ami meghaladja a jegybank célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék).

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az intézkedés a 2026-os parlamenti választásokig fennmaradhat, előtte ugyanis politikailag kockázatos lenne annak kivezetése. Az esetleges eltörlést követően viszont várhatóan ismét emelkedni fog az infláció. Ez pedig azt is jelenti, hogy az MNB továbbra is óvatosan nyúlhat legfeljebb a 6,5%-os alapkamathoz, mivel középtávon számolnia kell az infláció emelkedésére.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy az árrésstop mellett az új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről is tárgyal a kormány, melyet az amerikai-európai vámmegállapodás negatív hatásainak ellensúlyozására szánnak. Azzal kapcsolatban továbbra sem tudunk semmit, hogy ezen a téren milyen esetleges döntések születtek.

Mi az az árrésstop?

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjében jelentette be a szabályozást, amely előírja, hogy az érintett termékeknél a kereskedők legfeljebb akkora árrést alkalmazhatnak, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek. Ez az érték pedig legfeljebb 10 százalék lehet. Ha egy terméket akkor nem árusítottak, az utolsó elérhető hónap átlagát kell figyelembe venni, de a 10 százalékos korlát ekkor is érvényes. A szabály a saját márkás termékekre is vonatkozik: azok aránya nem haladhatja meg a 2025. január–februári szintet.

Az érintett élelmiszerek:

Csirkemell

Csirkecomb

Csirke far-hát

Csirkeszárny

Egész csirke

Pulykamell

Sertéscomb

Sertéskaraj

Sertésoldalas

Sertéstarja

Sertészsír

Párizsi

UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom

UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom

ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom

ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom

Vaj

Tejföl

Natúr joghurt

Gyümölcsjoghurt

Trappista sajt

Tehéntúró

Margarin

Napraforgó- és repceolaj

Finomliszt BL 55

Rétesliszt BFF 55

Kristálycukor (fehér cukor)

Fokhagyma

Étkezési burgonya (az újburgonya kivételével)

Friss tojás (héjában, Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

Májustól az intézkedést kiterjesztették a drogériai termékekre is. Az érintett drogériai termékek (15%-os árréskorláttal):

Egészségügyi papír (toalettpapír)

Papír zsebkendő

Alufólia

Papír kéztörlő henger

Öblítő

Folyékony mosószer

Mosópor

Mosogatószer

Általános tisztítószer

Folyékony súrolószer

Gépi mosogató tabletta

Tusfürdő

Fogkrém

Folyékony szappan

Sampon

Szappan

Fogkefe

Kézfertőtlenítő gél

Borotvahab

Borotvazselé

Testápoló

Golyós dezodor

Izzadásgátló stift

Dezodor

Eldobható borotva

Utántöltő borotvafej

Egészségügyi betét

Tampon

Hintőpor

Eldobható nadrágpelenka

