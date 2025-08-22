  • Megjelenítés
Orbán Viktor elárulta: meghosszabbítja az árrésstopot a kormány
Portfolio
A kormány döntött arról, hogy meghosszabbítja az árrésstopot – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban. A részletek egyelőre nem ismertek, vélhetően néhány napon belül érkezik hivatalos bejelentés is.

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

- írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.

A részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

Azt már korábban bejelentették, hogy augusztus 21-én ülésezik a kormány, amikor dönt az árrésstop további sorsáról, ugyanakkor meglepetés, hogy ezzel kapcsolatban

nem történt hivatalos bejelentés, hanem a kormányfő egy zárt Facebook-csoportban kommunikált elsőként.

Elemzők szerint az árrésstop hatására mintegy 1,5 százalékponttal csökkent az infláció, de még júliusban is 4,3% volt, ami meghaladja a jegybank célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék).

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az intézkedés a 2026-os parlamenti választásokig fennmaradhat, előtte ugyanis politikailag kockázatos lenne annak kivezetése. Az esetleges eltörlést követően viszont várhatóan ismét emelkedni fog az infláció. Ez pedig azt is jelenti, hogy az MNB továbbra is óvatosan nyúlhat legfeljebb a 6,5%-os alapkamathoz, mivel középtávon számolnia kell az infláció emelkedésére.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy az árrésstop mellett az új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről is tárgyal a kormány, melyet az amerikai-európai vámmegállapodás negatív hatásainak ellensúlyozására szánnak. Azzal kapcsolatban továbbra sem tudunk semmit, hogy ezen a téren milyen esetleges döntések születtek.

Mi az az árrésstop?

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjében jelentette be a szabályozást, amely előírja, hogy az érintett termékeknél a kereskedők legfeljebb akkora árrést alkalmazhatnak, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek. Ez az érték pedig legfeljebb 10 százalék lehet. Ha egy terméket akkor nem árusítottak, az utolsó elérhető hónap átlagát kell figyelembe venni, de a 10 százalékos korlát ekkor is érvényes. A szabály a saját márkás termékekre is vonatkozik: azok aránya nem haladhatja meg a 2025. január–februári szintet.

Az érintett élelmiszerek:

  • Csirkemell

  • Csirkecomb

  • Csirke far-hát

  • Csirkeszárny

  • Egész csirke

  • Pulykamell

  • Sertéscomb

  • Sertéskaraj

  • Sertésoldalas

  • Sertéstarja

  • Sertészsír

  • Párizsi

  • UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom

  • UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom

  • ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom

  • ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom

  • Vaj

  • Tejföl

  • Natúr joghurt

  • Gyümölcsjoghurt

  • Trappista sajt

  • Tehéntúró

  • Margarin

  • Napraforgó- és repceolaj

  • Finomliszt BL 55

  • Rétesliszt BFF 55

  • Kristálycukor (fehér cukor)

  • Fokhagyma

  • Étkezési burgonya (az újburgonya kivételével)

  • Friss tojás (héjában, Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

Májustól az intézkedést kiterjesztették a drogériai termékekre is. Az érintett drogériai termékek (15%-os árréskorláttal):

  • Egészségügyi papír (toalettpapír)

  • Papír zsebkendő

  • Alufólia

  • Papír kéztörlő henger

  • Öblítő

  • Folyékony mosószer

  • Mosópor

  • Mosogatószer

  • Általános tisztítószer

  • Folyékony súrolószer

  • Gépi mosogató tabletta

  • Tusfürdő

  • Fogkrém

  • Folyékony szappan

  • Sampon

  • Szappan

  • Fogkefe

  • Kézfertőtlenítő gél

  • Borotvahab

  • Borotvazselé

  • Testápoló

  • Golyós dezodor

  • Izzadásgátló stift

  • Dezodor

  • Eldobható borotva

  • Utántöltő borotvafej

  • Egészségügyi betét

  • Tampon

  • Hintőpor

  • Eldobható nadrágpelenka

