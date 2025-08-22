Reagáltak a nagy boltláncok az árrésstop meghosszabbítására

Nem ért egyet az árrésstop hatályának meghosszabbításával a nagy magyar boltláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban jelentette, hogy augusztus végén nem vezetik ki az intézkedést.

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.

Kozák Tamás, az OKSZ elnöke elmondta, hogy a szervezet több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.

Az inflációt nem a kiskereskedelmi árrés okozza, a probléma sokkal inkább a beszállítói árak (leginkább a termelők és feldolgozók költségeinek) csökkentésével lenne kezelhető.

Álláspontja szerint "a kiskereskedelmi árrésstop egyszeri inflációcsökkentő hatása fokozatosan elhalványul, negatív hatásai azonban egyre súlyosabbak. Az intézkedés a lakosság elbizonytalanításával kedvezőtlenül hozzájárul a fogyasztás visszafogásához, egyéb negatív következményei pedig akkor is súlyos károkat okoznak, ha ezt a vásárlók közvetlenül még nem érzékelik".

Részleteket még nem ismerünk

A részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

Elemzők szerint az árrésstop hatására mintegy 1,5 százalékponttal csökkent az infláció, de még júliusban is 4,3% volt, ami meghaladja a jegybank célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék).

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az intézkedés a 2026-os parlamenti választásokig fennmaradhat, előtte ugyanis politikailag kockázatos lenne annak kivezetése. Az esetleges eltörlést követően viszont várhatóan ismét emelkedni fog az infláció. Ez pedig azt is jelenti, hogy az MNB továbbra is óvatosan nyúlhat legfeljebb a 6,5%-os alapkamathoz, mivel középtávon számolnia kell az infláció emelkedésére.

Mi az az árrésstop?

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjében jelentette be a szabályozást, amely előírja, hogy az érintett termékeknél a kereskedők legfeljebb akkora árrést alkalmazhatnak, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek. Ez az érték pedig legfeljebb 10 százalék lehet. Ha egy terméket akkor nem árusítottak, az utolsó elérhető hónap átlagát kell figyelembe venni, de a 10 százalékos korlát ekkor is érvényes. A szabály a saját márkás termékekre is vonatkozik: azok aránya nem haladhatja meg a 2025. január–februári szintet.

Az érintett élelmiszerek:

Csirkemell

Csirkecomb

Csirke far-hát

Csirkeszárny

Egész csirke

Pulykamell

Sertéscomb

Sertéskaraj

Sertésoldalas

Sertéstarja

Sertészsír

Párizsi

UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom

UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom

ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom

ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom

Vaj

Tejföl

Natúr joghurt

Gyümölcsjoghurt

Trappista sajt

Tehéntúró

Margarin

Napraforgó- és repceolaj

Finomliszt BL 55

Rétesliszt BFF 55

Kristálycukor (fehér cukor)

Fokhagyma

Étkezési burgonya (az újburgonya kivételével)

Friss tojás (héjában, Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

Májustól az intézkedést kiterjesztették a drogériai termékekre is. Az érintett drogériai termékek (15%-os árréskorláttal):

Egészségügyi papír (toalettpapír)

Papír zsebkendő

Alufólia

Papír kéztörlő henger

Öblítő

Folyékony mosószer

Mosópor

Mosogatószer

Általános tisztítószer

Folyékony súrolószer

Gépi mosogató tabletta

Tusfürdő

Fogkrém

Folyékony szappan

Sampon

Szappan

Fogkefe

Kézfertőtlenítő gél

Borotvahab

Borotvazselé

Testápoló

Golyós dezodor

Izzadásgátló stift

Dezodor

Eldobható borotva

Utántöltő borotvafej

Egészségügyi betét

Tampon

Hintőpor

Eldobható nadrágpelenka

