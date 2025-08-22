Reagáltak a nagy boltláncok az árrésstop meghosszabbítására

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.
Kozák Tamás, az OKSZ elnöke elmondta, hogy a szervezet több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Az inflációt nem a kiskereskedelmi árrés okozza, a probléma sokkal inkább a beszállítói árak (leginkább a termelők és feldolgozók költségeinek) csökkentésével lenne kezelhető.
Álláspontja szerint "a kiskereskedelmi árrésstop egyszeri inflációcsökkentő hatása fokozatosan elhalványul, negatív hatásai azonban egyre súlyosabbak. Az intézkedés a lakosság elbizonytalanításával kedvezőtlenül hozzájárul a fogyasztás visszafogásához, egyéb negatív következményei pedig akkor is súlyos károkat okoznak, ha ezt a vásárlók közvetlenül még nem érzékelik".
Részleteket még nem ismerünk
A részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.
Elemzők szerint az árrésstop hatására mintegy 1,5 százalékponttal csökkent az infláció, de még júliusban is 4,3% volt, ami meghaladja a jegybank célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék).
A szakemberek egyetértenek abban, hogy az intézkedés a 2026-os parlamenti választásokig fennmaradhat, előtte ugyanis politikailag kockázatos lenne annak kivezetése. Az esetleges eltörlést követően viszont várhatóan ismét emelkedni fog az infláció. Ez pedig azt is jelenti, hogy az MNB továbbra is óvatosan nyúlhat legfeljebb a 6,5%-os alapkamathoz, mivel középtávon számolnia kell az infláció emelkedésére.
Mi az az árrésstop?
Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjében jelentette be a szabályozást, amely előírja, hogy az érintett termékeknél a kereskedők legfeljebb akkora árrést alkalmazhatnak, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek. Ez az érték pedig legfeljebb 10 százalék lehet. Ha egy terméket akkor nem árusítottak, az utolsó elérhető hónap átlagát kell figyelembe venni, de a 10 százalékos korlát ekkor is érvényes. A szabály a saját márkás termékekre is vonatkozik: azok aránya nem haladhatja meg a 2025. január–februári szintet.
Az érintett élelmiszerek:
-
Csirkemell
-
Csirkecomb
-
Csirke far-hát
-
Csirkeszárny
-
Egész csirke
-
Pulykamell
-
Sertéscomb
-
Sertéskaraj
-
Sertésoldalas
-
Sertéstarja
-
Sertészsír
-
Párizsi
-
UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom
-
UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom
-
ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom
-
ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom
-
Vaj
-
Tejföl
-
Natúr joghurt
-
Gyümölcsjoghurt
-
Trappista sajt
-
Tehéntúró
-
Margarin
-
Napraforgó- és repceolaj
-
Finomliszt BL 55
-
Rétesliszt BFF 55
-
Kristálycukor (fehér cukor)
-
Fokhagyma
-
Étkezési burgonya (az újburgonya kivételével)
-
Friss tojás (héjában, Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)
Májustól az intézkedést kiterjesztették a drogériai termékekre is. Az érintett drogériai termékek (15%-os árréskorláttal):
-
Egészségügyi papír (toalettpapír)
-
Papír zsebkendő
-
Alufólia
-
Papír kéztörlő henger
-
Öblítő
-
Folyékony mosószer
-
Mosópor
-
Mosogatószer
-
Általános tisztítószer
-
Folyékony súrolószer
-
Gépi mosogató tabletta
-
Tusfürdő
-
Fogkrém
-
Folyékony szappan
-
Sampon
-
Szappan
-
Fogkefe
-
Kézfertőtlenítő gél
-
Borotvahab
-
Borotvazselé
-
Testápoló
-
Golyós dezodor
-
Izzadásgátló stift
-
Dezodor
-
Eldobható borotva
-
Utántöltő borotvafej
-
Egészségügyi betét
-
Tampon
-
Hintőpor
-
Eldobható nadrágpelenka
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy bejelentést tett a DeepSeek
Jönnek az új generációs chipek.
Napokra leáll a szállítás a Barátság vezetéken, Szijjártó Péter levelet küldött az Európai Bizottságnak
Vállalásai betartását kéri a brüsszeli testülettől.
Románia bekeményített, korlátozzák a magánnyugdíjrendszer kifizetéseit
Ennek sokan nem fognak örülni.
Barátság kőolajvezeték: megszólalt Orbán Viktor
Donald Trump segítségét kérte.
Visszatért a halottnak hitt pusztító vírus
Gyorsan nőnek az esetszámok.
Komoly erősítést kap az orosz légierő: modernizált Szu-35Sz-ek jönnek
Sokoldalúan bevethetők.
Itt a friss időjárás-előrejelzés: nem mindenki fog örülni a hétvégén
Ciklon vonul át felettünk.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.