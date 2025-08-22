Szomorú térkép érkezett: pocséknak ítélik a magyarok a pénzügyi helyzetüket

Az Eurostat rámutat, hogy a 6,6 pontos átlagérték valamivel alacsonyabb, mint az általános élettel való elégedettség 7,1-es átlaga ugyanebben az évben.

A legmagasabb pénzügyi elégedettségi szintet Hollandiában és Finnországban mérték, rendre 7,6 ponttal, őket követte Svédország 7,4, majd Ausztria 7,3 ponttal.

A skála másik végén hat olyan EU-tagállam volt, ahol az elégedettség szintje 6 alatt maradt, vagyis az emberek inkább elégedetlenek voltak pénzügyi helyzetükkel, mint elégedettek. A legalacsonyabb értéket Bulgáriában regisztrálták 4,6 ponttal, majd Görögország (5,3), Horvátország (5,7), Szlovákia (5,8), Magyarország és Lettország következett (mindkettő 5,9).

A pénzügyi helyzettel való elégedettség tehát meglehetősen széles skálán mozog, Hollandia/Finnország és Bulgária között kereken 3 pontos különbség mutatkozik a 2022-es adatok alapján.

Magyarország helyzete javulni tudott az eggyel korábbi, 2018-as méréshez képest, amikor 5,5 pontos átlagérték jött ki. Ez azért is érdekes, mert 2022-től éppen Magyarországon tombolt az Európai Unió egyik legnagyobbjának tekinthető, a csúcsponton 25% fölötti infláció, de ez a jelek szerint nem akadályozta meg azt, hogy a válaszadók jobbnak ítéljék a helyzetüket, mint négy évvel korábban.

2018 óta a rangsorban történt némi átrendeződés:

Portugália és Litvánia megelőzte hazánkat, Lettország pedig alacsonyabb bázisról indulva beérte Magyarországot.

2018-hoz képest a legtöbb ország javítani tudott a pontszámán (vagy változatlanul ítélte meg a helyzetet), az uniós átlagos pontszám is 6,5-ről 6,6 pontra emelkedett. Több országban azonban csökkent a pontszám, azaz rosszabbodott a lakosság pénzügyi helyzete: ide sorolható Dánia, Írország, Franciaország, Luxemburg, Szlovákia és Svédország. Németországról a 2022-es adat még nem érhető el, a térképen az Eurostat a 2018-as pontszámot (6,8) tüntette fel.

