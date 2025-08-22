  • Megjelenítés
Vámháború: úgy néz ki, részben célt ért Donald Trump izmozása
Kanada számos megtorló vámot eltörölt az Egyesült Államokkal szemben - számolt be a CNBC.

Kanada márciusban 25%-os ellenvámokat vezetett be számos amerikai termékre, miután az USA 25%-os vámokat jelentett be az acélra és alumíniumra.

Mark Carney kanadai miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a legtöbb büntetővámot eltörli, csak az amerikai autókra, acélra és alumíniumra kivetett 25%-os vámok maradnak érvényben.

A változás szeptember 1-jén lép életbe. Carney szerint Kanada rendelkezik a legjobb kereskedelmi megállapodással az Egyesült Államokkal együttműködő országok közül.

Az Egyesült Államokkal folytatott intenzív munkánk során figyelmünk határozottan a stratégiai ágazatokra összpontosul"

- mondta a miniszterelnök.

Egy fehér házi tisztviselő az NBC Newsnak nyilatkozva "régóta esedékesnek" nevezte Kanada lépését, és hozzátette, hogy folytatni kívánják a tárgyalásokat Kanadával az amerikai kereskedelmi és nemzetbiztonsági aggályokról.

