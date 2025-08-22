  • Megjelenítés
Varga Mihály: továbbra is óvatos és türelmes az MNB
Varga Mihály: továbbra is óvatos és türelmes az MNB

Az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése is – jelentette ki Varga Mihály, aki a Federal Reserve Bank által szervezett Economic Policy Symposiumon vesz részt. A jegybankelnök hangsúlyozta: a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást.
Varga Mihály emlékeztetett: a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi. A vámbejelentéseken túl az orosz-ukrán háború fejleményei továbbra is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre – fejtette ki a jegybankelnök. Mint mondta: a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika. 

Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, a Magyar Nemzeti Bank is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója

 – részletezte Varga Mihály.

A fenti kijelentés egyrészt nem újdonság, hiszen megegyezik az MNB elmúlt hónapokban hangoztatott üzeneteivel. Másrészt viszont a jövő hét keddi kamatdöntő ülés előtt néhány nappal mégis van jelentősége, hiszen eszerint továbbra sem várható változás a jegybank kommunikációjában amellett, hogy szinte biztosan marad a 6,5%-os alapkamat.

A jegybankelnök hozzátette: a bizonytalan időkben kulcsfontosságú az is, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. A jegybank ennek szellemében indította újtára a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját is, amely hazai forrásokból, kedvezményes és gyors hitelt jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak – fejtette ki a jegybankelnök.

A magyar-amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva Varga Mihály kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai alapján az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót. Ezzel a hazánkba irányuló beruházások tekintetében az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában. A célunk az, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködéseink között az amerikai Feddel is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot – húzta alá a jegybankelnök.

