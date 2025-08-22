Vészjósló előrejelzés érkezett: tovább drágulhat a csokoládé

A kakaó ára az elmúlt években rekordmagasságokba emelkedett
a kedvezőtlen időjárás, kártevők és a nyugat-afrikai ellátási nehézségek miatt,
amely régió a globális kínálat mintegy háromnegyedét adja. Ez a trend a világszerte tapasztalható kiskereskedelmi inflációval együtt növeli a fogyasztói költségeket és csökkenti az édességek iránti keresletet. Az Egyesült Királyságban a Which? fogyasztói csoport 2024-es felmérése szerint a csokoládétermékek mutatták a legmagasabb, 11%-os átlagos éves inflációt az élelmiszerboltokban. Az Egyesült Államokban a népszerű termékek, mint a Hershey's Kisses ára hasonlóan, körülbelül 12%-kal emelkedett éves szinten.
Adalbert Lechner, a svájci Lindt & Sprüngli vezetője szerint
a kakaóárak soha nem fognak visszatérni a korábbi szintekre.
Bár a kakaó határidős jegyzései idén összességében mínuszban vannak, a januári 8177 dollár/tonnáról augusztusra 7855 dollárra csökkentek, ez még mindig jelentősen magasabb a három évvel ezelőtti 2374 dolláros árnál.
Tracey Allen, a J.P. Morgan mezőgazdasági árupiaci stratégája szerint a közelmúltbeli árcsökkenés nem fog azonnal megjelenni a csokoládéárakban. "Egyfajta másnaposság tapasztalható" – nyilatkozta a CNBC-nek, hiszen a csokoládégyártók még mindig a 2024 negyedik negyedévében tapasztalt rekordmagas kakaóárakkal küzdenek.
Ezek a megemelkedett árak késleltetett hatással vannak az egész iparágra
– mondta Allen, hozzátéve, hogy a magasabb üzleti költségeket továbbhárítják a fogyasztókra. "Folyamatos hiány van a piacon, jelentősen csökkent a kakaóbab és a termékek elérhetősége.
Így attól tartok, hogy hosszabb ideig maradnak a magasabb árak.
A kilátások azonban a húsvéti szezonra már kedvezőbbek lehetnek.
A J.P. Morgan elemzése szerint a gyártók ipari kereslete enyhül, miközben a kínálat javul: fokozódik a termelés, jobbak az időjárási feltételek, és Ecuadorban valamint Brazíliában az új ültetvények is szépen fejlődnek. Ugyanakkor a kakaóárak várhatóan magasabbak maradnak, tonnánként 6000 dollár körül.
Hamad Hussain, a Capital Economics közgazdásza szerint azonban az Elefántcsontparton és Ghánában – a világ két legnagyobb kakaótermelőjénél – tapasztalható tartós termelékenységi problémák, mint a betegségek és az évek óta tartó alulfinanszírozottság, azt jelentik, hogy a globális kínálat szűkös marad, még ha az időjárási feltételek javulnak is Nyugat-Afrikában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
