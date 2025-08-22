  • Megjelenítés
Vigyázat, hamarosan felfüggeszti az ügyintézést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
Gazdaság

Vigyázat, hamarosan felfüggeszti az ügyintézést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Portfolio
Ügyfélfogadási és ügyintézési szünet jön a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál – közölte az Államkincstár.

Augusztus 26-án, kedden ügyfélfogadási szünettel jár majd a szolgáltató által előre tervezett áramszünet a Magyar Államkincstár Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán – tájékoztatott az Államkincstár. Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők, az ügyintézők nem.

A tervezett áramszünet miatt

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1139 Budapest, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán 2025. augusztus 26-án (kedden) 10:30-ig lesz ügyfélfogadás, amely ezután egész nap szünetel.

Ez idő alatt a 1811-es telefonszámon hívható Call Centerben is csak az általános tájékoztatók érhetők el, az ügyintéző kapcsolását nem lehet kérni.

Az ügyfélszolgálat 2025. augusztus 27-én (szerdán) 7:30-tól ismét a szokott rendben fogadja az ügyfeleket, a Call Centerben is ettől az időponttól lehet majd az ügyintéző kapcsolását kérni. A Kincstár az esetleges kellemetlenségekért ügyfelei szíves türelmét és megértését kéri.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

