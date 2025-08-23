2025 lehet az utolsó év, amikor Európa még megmentheti magát – négy oldalról indult támadás

A médiacsata évek óta zajlik, és kezdetben gazdasági versenyként indult: az amerikai platformok fokozatosan szorították háttérbe a szerkesztőségi médiát. Ezt követte a narratíva, miszerint a hagyományos újságírás a „hazug média” része, amely az állam korrupt elitjeit szolgálja. Az áttörést Trump 2024-es újraválasztása hozta, amikor Elon Musk az X-en győzelmet hirdetett a sajtó felett, kijelentve: „Ti vagytok a média most.” – írja a a Kölni Egyetem médiatudományi professzora, a „War of the Media” (2025, Campus) című könyv szerzője a Handelsblattban megjelent elemzésében.
Andree szerint mindez nemcsak gazdasági, hanem politikai fegyverré vált. A gyűlöletbeszéd, az álhírek és a trollhadseregek orosz támogatással felerősítve rombolják a közbizalmat és a demokratikus intézményeket. A támadások négy oldalról érkeznek:
- az amerikai technológiai platformoktól,
- az USA kormányától,
- az európai populista mozgalmaktól
- és az orosz katonai fenyegetéstől.
Szerinte Egyre nyilvánvalóbb, hogy ezek az erők összehangoltan lépnek fel.
A legnagyobb veszély mégsem a keleti katonai fenyegetés, hanem az amerikai digitális dominancia – állítja Andree. Az Egyesült Államok a nagy platformokon keresztül birtokolja Európa politikai nyilvánosságát, és ezzel közvetlen befolyást gyakorol választásokra, pártokra és közvéleményre. Emellett a legnagyobb felhőszolgáltatók révén az európai cégek és kormányzati intézmények érzékeny adatai is amerikai kézben vannak, ami kiszolgáltatottságot és zsarolási lehetőséget teremt.
Andree szerint Európa már évek óta sodródik, miközben a Big Tech egyre nagyobb hatalmat épít ki.
A digitális sokszínűség illúzió: a forgalom néhány platformra koncentrálódik, az internet többi része szinte láthatatlanná vált. Ha a politika nem cselekszik azonnal, a következő években a demokrácia elveszhet. Az esszé szerzője így zárja gondolatait:
a történelem majd úgy emlékezhet ránk, hogy 2025-ben még volt egy utolsó esély a fordulatra – de Európa elmulasztotta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
