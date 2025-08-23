2025 lehet az utolsó év, amikor Európa még megmentheti magát – négy oldalról indult támadás

Az amerikai technológiai óriások, a populista mozgalmak és geopolitikai fenyegetések együttesen új típusú háborút indítottak Európa ellen: a médiát és a digitális nyilvánosságot célozzák. Martin Andree esszéje szerint a Big Tech platformjai a demokrácia alapjait ássák alá, miközben szorosan kapcsolódnak Trump, Musk és Vance politikai programjaihoz. Európa közben tehetetlenül figyeli, ahogy digitális szuverenitása elolvad, ez pedig nagyobb veszély, mint amit a kínai, orosz vagy amerikai fenyegetés magában jelentene.

A médiacsata évek óta zajlik, és kezdetben gazdasági versenyként indult: az amerikai platformok fokozatosan szorították háttérbe a szerkesztőségi médiát. Ezt követte a narratíva, miszerint a hagyományos újságírás a „hazug média” része, amely az állam korrupt elitjeit szolgálja. Az áttörést Trump 2024-es újraválasztása hozta, amikor Elon Musk az X-en győzelmet hirdetett a sajtó felett, kijelentve: „Ti vagytok a média most.” – írja a a Kölni Egyetem médiatudományi professzora, a „War of the Media” (2025, Campus) című könyv szerzője a Handelsblattban megjelent elemzésében.

Andree szerint mindez nemcsak gazdasági, hanem politikai fegyverré vált. A gyűlöletbeszéd, az álhírek és a trollhadseregek orosz támogatással felerősítve rombolják a közbizalmat és a demokratikus intézményeket. A támadások négy oldalról érkeznek:

az amerikai technológiai platformoktól,

az USA kormányától,

az európai populista mozgalmaktól

és az orosz katonai fenyegetéstől.

Szerinte Egyre nyilvánvalóbb, hogy ezek az erők összehangoltan lépnek fel.

A legnagyobb veszély mégsem a keleti katonai fenyegetés, hanem az amerikai digitális dominancia – állítja Andree. Az Egyesült Államok a nagy platformokon keresztül birtokolja Európa politikai nyilvánosságát, és ezzel közvetlen befolyást gyakorol választásokra, pártokra és közvéleményre. Emellett a legnagyobb felhőszolgáltatók révén az európai cégek és kormányzati intézmények érzékeny adatai is amerikai kézben vannak, ami kiszolgáltatottságot és zsarolási lehetőséget teremt.

Andree szerint Európa már évek óta sodródik, miközben a Big Tech egyre nagyobb hatalmat épít ki.

A digitális sokszínűség illúzió: a forgalom néhány platformra koncentrálódik, az internet többi része szinte láthatatlanná vált. Ha a politika nem cselekszik azonnal, a következő években a demokrácia elveszhet. Az esszé szerzője így zárja gondolatait:

a történelem majd úgy emlékezhet ránk, hogy 2025-ben még volt egy utolsó esély a fordulatra – de Európa elmulasztotta.

