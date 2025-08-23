  • Megjelenítés
Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság
Gazdaság

Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság

Portfolio
Egy új tanulmány szerint az amerikai államadósság a GDP 250%-áig emelkedhet anélkül, hogy ez a kamatlábak emelkedését okozná, azonban hosszú távon elkerülhetetlen a költségvetési konszolidáció – közölte a Bloomberg.

A Federal Reserve Jackson Hole-i konferenciáján bemutatott tanulmány szerint

az Egyesült Államok államadóssága akár a bruttó hazai termék 250%-át is elérheti anélkül, hogy ez felfelé irányuló nyomást gyakorolna a kamatlábakra.

"Amíg nem történik költségvetési konszolidáció, verseny zajlik az idősödő népesség növekvő eszközkereslete és a kapcsolódó kormányzati kiadások finanszírozásához szükséges növekvő adósságkibocsátás között" - fogalmaztak a tanulmány szerzői: Adrien Auclert (Stanford Egyetem), Hannes Malmberg (Minnesotai Egyetem), Matthew Rognlie (Northwestern Egyetem) és Ludwig Straub (Harvard Egyetem).

Jelentős kiigazítások nélkül az adósság kínálata végül meghaladja a keresletet, ami a kamatlábak emelkedéséhez vezet

– írták a dokumentumban. "Alapszcenáriónk szerint lehetséges a hosszú távú adósságot a GDP 250%-ára emelni anélkül, hogy a kamatlábak emelkednének."

A republikánus többségű kongresszus által júliusban elfogadott One Big Beautiful Bill Act felerősítette a vitát a növekvő adósságszintek jelentőségéről és azok potenciális hatásáról a hitelfelvételi költségekre.

Az amerikai kormány adóssága 2024 végén a GDP mintegy 97%-át tette ki.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) januárban kiadott előrejelzéseiben azt várta, hogy az adósság-GDP arány 2034 végére 117%-ra emelkedik. A törvény elfogadása után a CBO becslése szerint a jogszabály további 9,5 százalékponttal növelné ezt az értéket.

A tanulmányban, amelyet Straub szombaton mutatott be a Fed éves, wyomingi Jackson Hole-ban tartott globális jegybanki találkozóján, a szerzők hosszabb távú kilátásokat vizsgáltak.

„Számításaink szerint 2100-ban az Egyesült Államok fenntarthatna egy 250%-os adósság-GDP arányt a mai kamatszinteken. Azonban ehhez a GDP legalább 10%-át kitevő költségvetési kiigazításra van szükség” – állapították meg. „Minél tovább késik ez a kiigazítás, annál inkább meghaladja a kormányzati adósság kínálata annak keresletét, ami végül fenntarthatatlanná teszi az államadósságot” – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

