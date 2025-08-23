Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság

A Federal Reserve Jackson Hole-i konferenciáján bemutatott tanulmány szerint
az Egyesült Államok államadóssága akár a bruttó hazai termék 250%-át is elérheti anélkül, hogy ez felfelé irányuló nyomást gyakorolna a kamatlábakra.
"Amíg nem történik költségvetési konszolidáció, verseny zajlik az idősödő népesség növekvő eszközkereslete és a kapcsolódó kormányzati kiadások finanszírozásához szükséges növekvő adósságkibocsátás között" - fogalmaztak a tanulmány szerzői: Adrien Auclert (Stanford Egyetem), Hannes Malmberg (Minnesotai Egyetem), Matthew Rognlie (Northwestern Egyetem) és Ludwig Straub (Harvard Egyetem).
Jelentős kiigazítások nélkül az adósság kínálata végül meghaladja a keresletet, ami a kamatlábak emelkedéséhez vezet
– írták a dokumentumban. "Alapszcenáriónk szerint lehetséges a hosszú távú adósságot a GDP 250%-ára emelni anélkül, hogy a kamatlábak emelkednének."
A republikánus többségű kongresszus által júliusban elfogadott One Big Beautiful Bill Act felerősítette a vitát a növekvő adósságszintek jelentőségéről és azok potenciális hatásáról a hitelfelvételi költségekre.
Az amerikai kormány adóssága 2024 végén a GDP mintegy 97%-át tette ki.
A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) januárban kiadott előrejelzéseiben azt várta, hogy az adósság-GDP arány 2034 végére 117%-ra emelkedik. A törvény elfogadása után a CBO becslése szerint a jogszabály további 9,5 százalékponttal növelné ezt az értéket.
A tanulmányban, amelyet Straub szombaton mutatott be a Fed éves, wyomingi Jackson Hole-ban tartott globális jegybanki találkozóján, a szerzők hosszabb távú kilátásokat vizsgáltak.
„Számításaink szerint 2100-ban az Egyesült Államok fenntarthatna egy 250%-os adósság-GDP arányt a mai kamatszinteken. Azonban ehhez a GDP legalább 10%-át kitevő költségvetési kiigazításra van szükség” – állapították meg. „Minél tovább késik ez a kiigazítás, annál inkább meghaladja a kormányzati adósság kínálata annak keresletét, ami végül fenntarthatatlanná teszi az államadósságot” – tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Lagarde elárulta: a bevándorlók nélkül 6%-kal zuhant volna a német gazdaság
Hatalmas volt a migráció hozzáadott érték.
Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot
Az Európai Bizottság számot adott a kritikus programról, amiből egyelőre kimaradtunk.
Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden
A nyár egyik utolsó hétvégéjén összeomlott az autós forgalom.
Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.
Népszavazáson dönthetnek a több ügyben elítélt politikus sorsáról, de a feszültségek kiéleződése szinte garantált.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés
De szeptemberben ez még szükségtelen.
Az EU valójában nyer az Amerikával kötött kereskedelmi megállapodással?
Az EU az amerikai vámok hatásait kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálásával ellensúlyozhatja.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?