Az EU valójában nyer az Amerikával kötött kereskedelmi megállapodással?
Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés
Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés

Az Európai Központi Bank várhatóan nem változtat a kamatlábain szeptemberben, de még ősszel újra napirendre kerülhetnek a további kamatcsökkentések, ha a gazdaság teljesítményének a gyengülését érzékeli a központi bank - írja a Reuters Jerome Powell Fed-elnök pénteki nagy horderejű beszéde után, amely alapján az USA-ban elindulhat a kamatcsökkentés.

Az EKB júliusban 2%-on tartotta az irányadó kamatlábát, ezzel lezárva az egyéves kamatcsökkentési ciklust. Christine Lagarde elnök (címlapképünkön) akkor úgy nyilatkozott, hogy a jegybank "jó helyzetben van", ami alapján a befektetők hosszabb szünetre számítanak a kamatpolitikában.

A Reuters információi szerint az azóta beérkezett adatokat úgy értelmezik a központi banknál, hogy az euróövezet gazdasága ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, miközben az infláció az EKB 2%-os célértéke körül mozog.

A Donald Trump adminisztrációja által az Európai Unió importjára kivetett vámok - a legtöbb árucikk esetében 15% - közel állnak az EKB saját várakozásaihoz, és sikerült elkerülni a legpesszimistább forgatókönyveket.

Mindez azt jelenti, hogy a szeptember 11-i kamatcsökkentés jelenleg szükségtelennek tűnik,

hacsak nem következik be hirtelen romlás az augusztusi inflációs adatokban vagy a gazdasági aktivitást mérő felmérésekben.

A források ugyanakkor megjegyezték, hogy az EKB legfrissebb gazdasági előrejelzései - amelyek szerint az infláció jövőre a 2%-os cél alá süllyed, mielőtt visszatérne ahhoz - további kamatcsökkentéssel számolnak.

Ez azt jelenti, hogy a további monetáris lazításról szóló egyeztetések valószínűleg folytatódnak az EKB október 30-i és december 18-i ülésein, különösen ha az amerikai vámok gyengítik az euróövezet exportját, vagy ha szertefoszlanak az orosz-ukrán háború befejezésével kapcsolatos remények.

A pénzpiacok jelenleg némi esélyt látnak egy további EKB-kamatcsökkentésre, de legkorábban csak a jövő év tavaszán.

A befektetők optimistábbá váltak az euróövezet gazdasági kilátásait illetően, miután a felmérések azt mutatták, hogy a nyár folyamán élénkült az üzleti aktivitás, és augusztusban 2024 májusa óta először növekedtek az új megrendelések.

Egyes döntéshozók azonban figyelmeztetnek, hogy ez annak is köszönhető lehet, hogy az amerikai importőrök előrehozták az euróövezetből származó megrendeléseiket a vámok bevezetése előtt, és ez a következő hónapokban visszaesést eredményezhet.

