Baleset miatt zárták le az M7-es autópályát
Baleset miatt zárták le az M7-es autópályát

MTI
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Budapest felé vezető oldalon a 98-as és a 99-es kilométer között baleset történt.

Megállították a forgalmat az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán miután két személygépjármű rohant egymásba Siófok térségében. A tájékoztatás szerint a sóstói városrésznél történt szerencsétlenséghez a város hivatásos tűzoltói is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az egyik jármű a baleset következtében árokba hajtott, négyen utaztak benne.

Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a Budaoest felé autózók az M7-es autópálya 105-ös kilométerszelvénynél letérve a 7-es főúton haladhatnak tovább a főváros felé. Hozzátette, hogy a lezárásra a mentőhelikopter érkezése miatt volt szükség.

