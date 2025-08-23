Csőd szélén egyensúlyozik a szocialista sikersztori

Adott egy 12 milliós ország, ami telitalálatot nyert a földrajzi lottón: bőséges szénhidrogén, arany és lítium lelőhelyeken fekszik. A gazdasági helyzetük az utóbbi években mégis olyan rosszra fordult, hogy a lakosoknak már az autójukban kell aludniuk a benzinkút előtti sorban várakozva, ha egyszerűen tankolni szeretnének. Bolívia helyzete intő példa a világnak arról, hogy hogyan lehet a csőd szélére kormányozni egy jó adottságokkal rendelkező országot – a vasárnapi választások azonban reményt adnak, hogy még elkerülhető az összeomlás.

Bolívia története évekig szocialista sikersztoriként járta körbe a nemzetközi médiát. Itt egy ország, ami egyszerre tud alacsony inflációt, szép gazdasági növekedést és csökkenő szegénységi rátát felmutatni.

Bolívia helye a világtérképen. Forrás: Freeworldmaps.

Ha úgy tűnik, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, az azért van, mert az is. Az utóbbi nagyjából 2 évben őket is utolérte a valóság, ami Magyarországot több mint 35 évvel ezelőtt: az állam által fojtogatott gazdaság nem tud hosszú távon fenntartható növekedést produkálni. Csakhogy míg Magyarországnak nem voltak olyan nyersanyagforrásai, amik ezt el tudták volna fedni, addig a dél-amerikai államnak igen.

Elapad a folyékony arany

A mostani problémák gyökere egészen 2006-ig nyúlik vissza. Ekkor történt, hogy Evo Morales, az ország elnöki székét 2019-ig, 13 éven át elfoglaló szocialista politikus drasztikusan megemelte az olajvállalatokat érintő adókat. A lépés olyan radikális volt, hogy a nagy kitermelő cégek, mint a Shell, Repsol, TotalEnergies és Petroleo Brasileiro úgy döntöttek, hogy inkább csak a már használatban lévő kutaknál folytatják változatlanul a tevékenységüket, ahelyett, hogy új lelőhelyeket kerestek volna. A kormányzat ráadásul nem csupán azt a kérdést hanyagolta el, hogy hogyan tudják hosszú távon stabilan tartani az olajkitermelést, hanem a már felfedezett gázmezők méretét is túlságosan optimistán becsülte meg. "Azt hittük, hogy Katarhoz mérhető gázkészleteink vannak" – érzékeltette a helyzetet Franklin Molina Ortiz, aki energetikai és szénhidrogén-miniszter volt tavalyig.

Mindennek meg is lett az eredménye:

a földgáztermelés a 2014-15-ös csúcsáról, amikor napi körülbelül 60 millió köbméterrel lehetett számolni, idén márciusra kevesebb, mint felére, 28 millió köbméterre csökkent.

2022-re Bolívia nettó energiaimportőr lett. Mindez legalább 3 okból jelentett hatalmas csapást a dél-amerikai országra.

Nem sikerült kellően diverzifikálni a gazdaságot, hogy a szénhidrogén-termelés visszaesését mással kompenzálják. Az export zuhanása miatt súlyosan megcsappant a devizatartalék, hiszen a valutájukat, a bolivianot a jegybank igyekszik egy rögzített árfolyamsávban tartani a dollárral szemben. Sokkal nehezebb lett finanszírozni a választók kormányzati üzemanyagtámogatását. 2024-ben 2 milliárd dollárt (!) költöttek a programra, miután egyszerre lett költségesebb a hazai kitermelés, nőtt meg a kereslet és kellett az ellátás nagyobb részét külföldről biztosítani. Az állami dotáció kivezetése azonban szinte politikai lehetetlenség, mivel olyan régen fut, hogy a bolíviaiak már-már alapvető jogként tekintenek az olcsó üzemanyagra.

A támogatás annyira fenntarthatatlan pénzügyileg, hogy a kormány idén márciusban végül elszánta magát a visszavágására, noha még így sem törlik el teljesen. Az akkori intézkedések korlátozzák a csökkentett árú üzemanyaghoz való hozzáférést az aranybányászat, az agráripar és más termelők számára is – a hétköznapi fogyasztók számára azonban nem.

Ez a történet is felhívja a figyelmet arra, hogy milyen veszélyes olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hozni, amelyek osztogató jellegüknél fogva politikailag rövid távon népszerűek, de hosszabb távon a költségvetési szükségszerűségeken, gazdasági torzító hatásokon keresztül fenntarthatatlanná válnak.

Az így kialakuló krónikus dollár- és üzemanyaghiány, valamint a gyorsan rosszabbodó gazdasági helyzet miatti folyamatos tüntetések és útlezárások júniusra 24%-ra repítették az inflációt. Ez 34 éves csúcs, a lassulásnak pedig nincsenek jelei.

Az amerikai valuta szűkös kínálata miatt a bankok mennyiségi korlátozásokat vezettek be az átváltásra. Az intézkedés elkeseredett dühbe hajszolta a bolíviai szülőket, akik a külföldi egyetemen tanuló gyerekeiket szerették volna támogatni, a gazdaság sok szereplőjénél pedig a kriptovaluták használatát kényszerítette ki. "Az importőrök körében a kriptovaluták használata nagyon elterjedt" – mondta Oswaldo Barriga, egy helyi üzletvezető.

Amikor nem tudnak kemény valutához jutni, és sürgősen fizetniük kell, a kriptovaluták szolgáltatnak életképes alternatívát.

Erre gyakran az USDT nevű kriptót használják, aminek az értéke 1:1 arányban a dollárhoz kötött. A helyzetet jól illusztrálja, hogy

egy ideig még az állami tulajdonú olajvállalat is engedélyt kapott stablecoinok használatára külföldi fizetésekhez.

0,50 boliviano az új 3 forint 60 fillér

Az infláció jelenlegi szintje nagyon fájdalmasan érinti a bolíviaiakat, akik hozzá vannak szokva, hogy rengeteg élelmiszer és alapvető szolgáltatás is államilag támogatott. A híres "csatakenyér" – ami még az 1930-as évek Paraguay ellen vívott csatájában kapta a nevét – ára 0,50 boliviano. Ez az ár 17 éve nem változott.

A rendszer egy állami ételügynökségen, az EMAPA-n keresztül működik, ami többek között kedvezményes árú lisztet kínál. Az ebből vásárló pékségeknek előírják a kenyérre vonatkozó árstop betartását. Csakhogy ahogy a liszt egyre inkább hiánycikk lett az országban – hiszen a lakosság szükségletének háromnegyedét importtal kellene lefedni, amihez devizára lenne szükség – a cipók egyre inkább összementek. Míg 2023-ig a 100 grammos veknik látványa volt a szokványos, addig mára már inkább 60 grammosokkal lehet találkozni. "Olyan, mintha egy kis levegőt ennél, vagy ostyát, már egyáltalán nem tölt fel" – panaszkodott egy helyi.

Mi történik, ha mindennek az árába belepiszkál az állam?

Mindeközben tavaly az élelmiszer- és üzemanyag-támogatások a GDP több mint 4,2%-át tették ki. A következményeket jól szemlélteti a következő ábra.

Ég a ház, és kérdéses, hogy a tűzoltók nyernek-e

A bolíviaiak is pontosan tudják, hogy baj van. A vasárnapi elnökválasztáson majd' két évtizednyi szocialista vezetés után jobboldali jelölteket támogattak, akik gazdasági reformokkal kampányoltak. A kormányzópárt jelöltje nem jutott tovább a második fordulóba, sőt, mindössze 3 százalékot szerzett. A hírre a 2030-ban lejáró bolíviai kötvények ára több mint 3 centtel emelkedett dollárra vetítve, egy befektetési cég pedig "vételre" javította a korábbi "eladási" ajánlását az ország kötvényeire vonatkozóan.

A jelöltek piacpárti reformokat ígérnek. Felmerült az állami költekezés visszavágása, beleértve az üzemanyag támogatás eltörlését és a boliviano dollárhoz való árfolyamrögzítésének megszüntetését. Ösztönözni szeretnék a külföldi tőke beáramlását, különösen az olaj és földgáz lelőhelyek feltérképezése és a lítium kitermelés területén.

A reformok iránya üdvözlendő, de kérdéses, hogy mire lesz elég. 2026-ban és 2027-ben az adósságszolgálat az idei 54 millió dollárról több mint 300 millió dollárra fog kilőni, így nem kizárható, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségére lesz szükség.

Már az is kisebb csoda, hogy eddig nem ment csődbe az ország. Jelentős részben az aranylelőhelyeknek köszönhető, hogy eddig ezt sikerült elkerülni: a jegybank 2023 óta elkezdte egyre nagyobb mértékben felvásárolni a helyben bányászott aranyat, hogy azt dollárra cserélje, és fizetni tudja a külföldi adósságot. Ugyan a módszer eddig sikeresen víz felett tartotta őket pénzügyileg, a kitermelés okozta környezeti károk következtében települések süllyedtek el.

Bolívia története azt üzeni: a természeti kincsek sem védenek meg egy országot a rossz gazdaságpolitikától. Sőt, a dél-amerikai állam akár a "kincsek átka" jelenségről szóló könyv címlapján is viríthatna – jól illusztrálja, hogy a nyersanyag-vagyon csak kivételes esetben vezet el általános jóléthez és különösen ritkán egy nyersanyagtól független, önálló gazdasági prosperitáshoz. Noha a most vasárnapi választások egy fényesebb jövő reményét villantják fel, az állami támogatások szükségszerű visszavágása miatt a helyiek helyzete először valószínűleg rosszabb lesz, mielőtt jobbra fordulna. A kérdés csak az, lesz-e elég benzin az országban ahhoz, hogy kibírják az emelkedőt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images