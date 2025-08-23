Évtizedek óta lapul a talajban a veszélyes baktérium

Az Egyesült Államok déli részén ritka, de rendkívül veszélyes baktérium bukkant fel, amely eddig főként Délkelet-Ázsiában és Észak-Ausztráliában fordult elő. Négy férfi betegedett meg ugyanabban a georgiai megyében, az esetek között több évtized telt el. Genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a fertőzéseket ugyanannak a baktériumtörzsnek a közeli rokonai okozták, ami arra utal, hogy a kórokozó régóta jelen lehet a térség talajában.
A burkholderia pseudomallei nevű baktérium a melioidózis nevű betegséget idézi elő, amely tüdőfertőzéstől a vérmérgezésig többféle formában jelentkezhet, és kezelés nélkül akár 90 százalékos halálozással járhat.
A legutóbbi két fertőzés 2024 szeptemberében, a Helene hurrikán pusztítása után történt, amikor a két beteg ugyanazon a munkahelyszínen dolgozott a szabadban. Mindketten röviddel a vihar után betegedtek meg, súlyos szepszissel kerültek kórházba, de intenzív antibiotikum-kezeléssel végül felépültek.
A kórokozó ugyanakkor jóval korábban is felütötte a fejét ugyanebben a környékben. 1983-ban és 1989-ben két férfi halt meg melioidózisban, akik közül egyikük vietnami veterán volt, ám fertőzésének időzítése – több mint húsz évvel a háború után – túl nagy eltérésnek számít. A kutatók ezért valószínűbbnek tartják, hogy a baktérium helyben lehetett jelen.
Különösen gyanús, hogy az 1989-es halálesetet is hurrikán előzte meg: akkor a Hugo nevű vihar hozott extrém esőzést a térségbe.
A vizsgálatok szerint a baktérium talajban vagy vízben élhet, és szélsőséges időjárási körülmények után – például hurrikánok idején – kerülhet nagyobb számban kapcsolatba az emberekkel. Az Egyesült Államokban korábban Mississippi államban mutatták ki a baktérium jelenlétét a talajban, ahol szintén összefüggést találtak a fertőzések és a helyi környezeti források között. Ez erősíti a gyanút, hogy a kórokozó megtelepedhetett a Georgia állambeli helyszínen is.
A szakértők a lehetséges eredetre is felvetéseket tettek:
- a környék katonai bázisain keresztül akár a vietnami háború idején is bekerülhetett az Egyesült Államokba a baktérium, de más útvonalak sem zárhatók ki.
- Korábbi esetekben kiderült, hogy kereskedelmi termékek – például aromaterápiás spray – is hordozhatták a kórokozót, ami halálos megbetegedésekhez vezetett.
A mostani kutatás arra figyelmeztet, hogy a burkholderia pseudomallei az USA déli részén is rejtett veszélyt jelenthet. Ahhoz azonban, hogy bizonyítani lehessen az endemikus jelenlétet, talaj- és vízmintákban kellene kimutatni a baktériumot. Addig a régióban dolgozó orvosoknak és egészségügyi hatóságoknak különösen figyelniük kell a melioidózis gyanújára, főleg szélsőséges időjárási események után.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
