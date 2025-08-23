Korábban a világ pusztulásától féltek, ha eltűnik, most az katasztrofális, hogy megmaradt

A University of Reading vezette vizsgálat szerint 2015 és 2050 között az ózon 0,27 watt per négyzetméter extra hőelnyelést okozhat, miközben a szén-dioxid 1,75 wattal járul hozzá. Ez az érték jól mutatja, hogy a CFC-gázok betiltása, amely a Montreali Jegyzőkönyv óta segítette az ózonréteg helyreállását, a klímavédelem szempontjából kisebb hasznot hoz, mint korábban feltételezték.
Az ózon ugyanis nemcsak véd az UV-sugárzás ellen, hanem üvegházhatású gázként is működik.
A kutatás modellezéssel vizsgálta, hogyan változik a légkör a század közepéig. A számítások alacsony légszennyezés-csökkentési forgatókönyv mellett készültek, miközben a CFC-k és HCFC-k teljes kivezetése megvalósul.
Az eredmények azt mutatják, hogy az ózonréteg regenerálódása jelentős mértékben semlegesíti a CFC-k kivonásának klímaelőnyeit, így a felmelegedés mérséklése a vártnál nehezebb feladat lesz.
A tanulmány ugyanakkor kiemeli: az ózonréteg védelme továbbra is létfontosságú az emberi egészség szempontjából, hiszen megóv a káros UV-sugárzástól és csökkenti a bőrrák kockázatát. Ugyanakkor az éghajlatpolitikai döntéshozóknak figyelembe kell venniük, hogy a regenerálódó ózonréteg új kihívást jelent a globális felmelegedés elleni küzdelemben, ezért a stratégiákat ennek megfelelően kell frissíteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
