Lagarde szombati beszédében kiemelte, hogy bár a külföldi munkavállalók 2022-ben csak a teljes munkaerő mintegy 9%-át tették ki, az elmúlt három évben ők adták a munkaerőpiac növekedésének felét.
E hozzájárulás nélkül a munkaerőpiaci feltételek feszesebbek, a kibocsátás pedig alacsonyabb lehetne
– fogalmazott az EKB elnöke a wyomingi Jackson Hole-ban rendezett jegybanki szimpóziumon.
Lagarde konkrét példákat is említett: Németország bruttó hazai terméke körülbelül 6%-kal lenne alacsonyabb a 2019-es szinthez képest a külföldi munkavállalók nélkül. Spanyolország erős gazdasági teljesítménye a Covid-19 járvány után szintén nagymértékben köszönhető a külföldi munkaerő hozzájárulásának.
Az Európai Unió lakossága tavaly rekordszintre, 450,4 millió főre emelkedett, mivel a nettó bevándorlás ellensúlyozta a természetes népességcsökkenést – immár a negyedik egymást követő évben.
A bevándorlás azonban politikai ellenreakciókat váltott ki, és a szavazók egyre inkább a szélsőjobboldali pártok felé fordulnak. Németország új kormánya például felfüggesztette a családegyesítési és áttelepítési programokat, miközben igyekszik visszanyerni a szavazók támogatását, akiket az Alternatíva Németországért párt vonzott magához.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Lagarde elárulta: a bevándorlók nélkül 6%-kal zuhant volna a német gazdaság
Hatalmas volt a migráció hozzáadott érték.
Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot
Az Európai Bizottság számot adott a kritikus programról, amiből egyelőre kimaradtunk.
Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden
A nyár egyik utolsó hétvégéjén összeomlott az autós forgalom.
Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.
Népszavazáson dönthetnek a több ügyben elítélt politikus sorsáról, de a feszültségek kiéleződése szinte garantált.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés
De szeptemberben ez még szükségtelen.
Az EU valójában nyer az Amerikával kötött kereskedelmi megállapodással?
Az EU az amerikai vámok hatásait kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálásával ellensúlyozhatja.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?