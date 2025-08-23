Lagarde elárulta: a bevándorlók nélkül 6%-kal zuhant volna a német gazdaság

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerint a külföldi munkavállalók beáramlása jelentősen hozzájárult az euróövezet gazdasági teljesítményéhez az elmúlt években, ellensúlyozva a rövidebb munkaidőt és az alacsonyabb reálbéreket – derül ki a Reuters összefoglalójából.

Lagarde szombati beszédében kiemelte, hogy bár a külföldi munkavállalók 2022-ben csak a teljes munkaerő mintegy 9%-át tették ki, az elmúlt három évben ők adták a munkaerőpiac növekedésének felét.

E hozzájárulás nélkül a munkaerőpiaci feltételek feszesebbek, a kibocsátás pedig alacsonyabb lehetne

– fogalmazott az EKB elnöke a wyomingi Jackson Hole-ban rendezett jegybanki szimpóziumon.

Lagarde konkrét példákat is említett: Németország bruttó hazai terméke körülbelül 6%-kal lenne alacsonyabb a 2019-es szinthez képest a külföldi munkavállalók nélkül. Spanyolország erős gazdasági teljesítménye a Covid-19 járvány után szintén nagymértékben köszönhető a külföldi munkaerő hozzájárulásának.

Az Európai Unió lakossága tavaly rekordszintre, 450,4 millió főre emelkedett, mivel a nettó bevándorlás ellensúlyozta a természetes népességcsökkenést – immár a negyedik egymást követő évben.

A bevándorlás azonban politikai ellenreakciókat váltott ki, és a szavazók egyre inkább a szélsőjobboldali pártok felé fordulnak. Németország új kormánya például felfüggesztette a családegyesítési és áttelepítési programokat, miközben igyekszik visszanyerni a szavazók támogatását, akiket az Alternatíva Németországért párt vonzott magához.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU