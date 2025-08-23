  • Megjelenítés
Sorra állítják le az európai posták a csomagküldést Amerikába
Gazdaság

Portfolio
Több európai ország postaszolgálata ideiglenesen leállítja a csomagküldést az Egyesült Államokba, miután Donald Trump végrehajtási rendelete augusztus 29-étől eltörölte a 800 dollár alatti, kis értékű áruk ("de minimis") importjára vonatkozó adómentességet - írja a Politico.

Franciaország, Spanyolország, Németország és az Egyesült Királyság nemzeti postaszolgálatai bejelentették, hogy a jövő héttől felfüggesztik amerikai csomagküldési szolgáltatásaikat, hogy felkészüljenek az új intézkedésekre. A belga Bpost már pénteken leállította az USA-ba irányuló csomagszállítást.

A felfüggesztés nem érinti a leveleket és a legtöbb országban a 100 dollár alatti értékű kis csomagokat sem.

A korlátozások hétfőtől lépnek életbe, és addig tartanak, amíg a postaszolgálatok gyakorlati megoldásokat nem találnak az új helyzetre.

A spanyol Correos közleménye szerint a felfüggesztést addig tartják fenn, amíg az szigorúan szükséges, hogy megtehessék az Egyesült Államok új követelményeinek megfelelő operatÍv lépéseket. A brit Royal Mail reményei szerint a szolgáltatás szüneteltetése csak néhány napig tart, amíg az új rendszert üzembe nem helyezik.

Több postaszolgálat bírálta az Egyesült Államokat, amiért nem biztosított elegendő időt az új szabályokra való felkészülésre. A francia La Poste szerint "az amerikai vámhatóságokkal folytatott egyeztetések ellenére sem kaptak időt a postai szolgáltatók a szervezésre és a szükséges informatikai fejlesztések biztosítására".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

