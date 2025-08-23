Trump bedobta a törülközőt, Európa azonnal hatalmas pénzt nyert az amerikai hibán

Trump „Unleash American Energy” rendelete felszabadította az olaj-, szén- és gázbefektetéseket, miközben betiltotta az olyan kifejezések használatát, mint ESG vagy klímavédelem. Azonnal leállítottak 300 milliárd dollárnyi megújulóenergia-hitelprogramot, és az amerikai nagybankok kiléptek a nemzetközi fenntarthatósági szövetségekből. Bár ez a szektor összeomlásával fenyegetett, Európában a piac sokkal ellenállóbbnak bizonyult, és a zöld kötvények egyre inkább az euróhoz kötődnek.
A Bloomberg adatai szerint a feltörekvő piacokon idén 30 százalékkal kevesebb tőke áramlott a fenntartható befektetésekbe, míg Európában a kibocsátott zöldkötvények közel 40 százaléka euróban történt. A befektetők Ázsiából és más régiókból is visszatérnek az európai piacra, ami hosszú távon erősítheti az euró globális szerepét.
A szakértők szerint az amerikai visszalépés így stratégiai előnyt jelenthet az európai pénzügyi központok számára.
Mindeközben az Egyesült Államokban nem tűnt el a zöld finanszírozás, csak csendesebb lett. A „greenhushing” jelenség miatt a vállalatok kevésbé hangoztatják klímapolitikájukat, de a háttérben továbbra is beruháznak napenergia-, geotermikus és szén-dioxid-leválasztó projektekbe. Apple, Meta és más technológiai óriások tovább finanszíroznak megújuló energiát, csökkentve adatközpontjaik ökológiai lábnyomát.
Európában eközben a fenntarthatósági piac egyre kiforrottabbá válik.
A német lap szerint a korábbi merev szabályozásokat fokozatosan rugalmasabb keretek váltják fel, így a vállalatok számára kezelhetőbbé válnak a jelentési és megfelelési követelmények. A szakértők szerint a piac így pragmatikusabb irányt vehet: a zöld szempontok mellett a gazdasági megtérülés is előtérbe kerül, ami hosszabb távon fenntarthatóbb fejlődést alapozhat meg Európában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lagarde elárulta: a bevándorlók nélkül 6%-kal zuhant volna a német gazdaság
Hatalmas volt a migráció hozzáadott érték.
Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot
Az Európai Bizottság számot adott a kritikus programról, amiből egyelőre kimaradtunk.
Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden
A nyár egyik utolsó hétvégéjén összeomlott az autós forgalom.
Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.
Népszavazáson dönthetnek a több ügyben elítélt politikus sorsáról, de a feszültségek kiéleződése szinte garantált.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Az EKB-nál is újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés
De szeptemberben ez még szükségtelen.
Az EU valójában nyer az Amerikával kötött kereskedelmi megállapodással?
Az EU az amerikai vámok hatásait kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálásával ellensúlyozhatja.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?